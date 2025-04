Passageiros são evacuados após fogo atingir avião da Delta Voo DL1213 se incendiou no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, quando se preparava para decolar. Não há registro de feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/04/2025 - 13h12 (Atualizado em 21/04/2025 - 13h25 ) twitter

Airbus A330 da Delta: fogo no motor número 2 Reprodução Breaking Aviation News

Passageiros e tripulantes que estavam a bordo do voo DL1213, na manhã desta segunda-feira (21), foram evacuados às pressas depois que um incêndio tomou conta de um dos motores da aeronave, no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida.

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 21, 2025

O avião, um Airbus A330, deveria partir às 11 da manhã para Atlanta, também nos Estados Unidos. Mas assim que foi dada a partida, verificou-se a formação de chamas no motor número 2, localizado do lado direito do avião.

A Brigada de Incêndio em Orlando foi acionada e os bombeiros operaram a contenção das chamas.

De acordo com as primeiras informações, os passageiros e os tripulantes foram retirados da aeronave e não houve registro de feridos.

