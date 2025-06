Passageiros de voo comercial filmam lançamento de mísseis do Irã contra Israel Registro foi feito de uma aeronave que sobrevoava Dubai Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 11h32 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h54 ) twitter

Mísseis balísticos viajam milhares de quilômetros em apenas alguns minutos Reprodução vídeo

Passageiros que sobrevoavam Dubai em um voo comercial neste fim de semana registraram o lançamento de mísseis balísticos do Irã contra Israel, durante o escalonamento do conflito entre os dois países nos últimos dias.

Esse tipo de míssil pode percorrer distâncias que variam de algumas centenas de quilômetros a mais de 10.000 quilômetros através dos continentes. Mísseis balísticos são armas de longo alcance projetadas para lançar ogivas convencionais ou nucleares seguindo uma trajetória balística ou curva.

Passenger films Iranian ballistic missiles being launched towards Israel while flying over Dubai. pic.twitter.com/PEXtCEYQVu — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 16, 2025

Lançados com potentes motores de foguete, esses mísseis são lançados para a atmosfera superior ou até mesmo para o espaço, viajando a velocidades incrivelmente altas. Uma vez desligados os motores, o míssil segue uma trajetória predeterminada, reentrando na atmosfera terrestre em uma descida íngreme antes de atingir o alvo.

Embora Israel tenha interceptado muitos dos mísseis, vários deles romperam suas defesas, causando danos e baixas significativos, incluindo ataques ao centro de Tel Aviv e outras áreas.

O tamanho exato do arsenal de mísseis balísticos do Irã não é claro, mas é amplamente considerado um dos maiores e mais avançados da região. Reportagem da Al Jazeera explica e ilustra o funcionamento desse tipo de armamento.

Mísseis balísticos viajam em velocidades extremamente altas, o que lhes permite viajar milhares de quilômetros em apenas alguns minutos.

A velocidade com que viajam é medida em Mach, uma unidade equivalente à velocidade do som; por exemplo, Mach 5 significa cinco vezes a velocidade do som.

Alguns mísseis balísticos, geralmente de curto alcance, atingem velocidades supersônicas (mais rápidas que Mach 1, ou cerca de 1.225 km/h ou 761 milhas por hora), enquanto outros, geralmente mísseis de longo alcance, podem viajar a velocidades hipersônicas — maiores que Mach 5 (6.125 km/h ou 3.806 mph).

Os mísseis balísticos são classificados com base em seu alcance:

Míssil balístico de alcance de campo de batalha (BRBM) – menos de 200 km (124 milhas)

– menos de 200 km (124 milhas) Míssil balístico de curto alcance (SRBM) – menos de 1.000 km (621 milhas)

– menos de 1.000 km (621 milhas) Míssil balístico de médio/intermediário alcance (MRBM/IRBM) – entre 1.000 km e 3.500 km (621-2.175 milhas)

– entre 1.000 km e 3.500 km (621-2.175 milhas) Míssil balístico de longo alcance (LRBM) – entre 3.500 km e 5.500 km (2.175-3.418 milhas)

– entre 3.500 km e 5.500 km (2.175-3.418 milhas) Míssil balístico intercontinental (ICBM) – maior que 5.500 km (3.418 milhas)

