Passageiros se assustam ao ver ‘fita adesiva’ em fuselagem de avião

Material usado na indústria da aviação para sinalizar a necessidade de futuros reparos David Parker/SWNS

Vez por outra a situação causa reações: passageiros leigos que se assustam quando visualizam aquelas ‘fitas adesivas’ coladas na fuselagem dos aviões.

O que pode parecer um indicativo de uma aeronave velha ou caindo aos pedaços, na verdade, não passa de uma indicação de rotina na aviação comercial em todo o mundo.

As fitas, bem diferente daquelas que usamos em reparos ou uso domésticos, são, na verdade, chamadas de ‘speed tape’, numa tradução livre, ‘fitas de velocidade’. Isto significa que o utensílio é feito para se manter fixado na fuselagem mesmo com as altas velocidades de um jato, que normalmente supera os 800 km/h.

Os técnicos das companhias aéreas que inspecionam os aviões nos aeroportos utilizam “speed tape” para indicar ao setor de manutenção da companhia que aquela parte específica da aeronave requer uma atençãozinha especial quando o jato for para o hangar passar pela manutenção mais detalhada, como manda o manual do fabricante.

‌



As fitas também servem para proteger selantes ou cobrir pequenas rachaduras em determinadas peças que, importante dizer, não apresentam ameaça à segurança de voo.

A speed tape é uma fita adesiva especial, resistente a água, solventes, raios UV e variações de temperatura.

‌



Asa de avião com a chamada ‘speed tape' David Parker/SWNS

Proteção temporária

A speed tape é usada para proteger áreas contra umidade, um dos maiores inimigos da estrutura de uma aeronave.

Danos por disparos em aviões militares

Em aeronaves militares, a speed tape pode ser usada para cobrir furos de balas, fornecendo uma solução rápida para manter a aeronave voando.

‌



Selantes

A fita protege selantes aplicados nos para-brisas, impedindo que a umidade entre na fuselagem.

Pequenos defeitos

A speed tape pode cobrir pequenas falhas na fuselagem que não afetam a segurança do voo, mas devem ser corrigidas em uma manutenção mais aprofundada.

Não é gambiarra

O uso do speed tape é um método de reparo autorizado pelos fabricantes das aeronaves e aprovado pelas autoridades de aviação, sendo uma solução temporária e não um ‘remendo’ improvisado.

Portanto, quando você embarcar em uma aeronave e verificar a existência das ‘fitas adesivas’ na fuselagem, não se assuste, não fique desconfiado. Na verdade, se sinta mais confiante para voar. Significa que os técnicos de manutenção daquela companhia aérea estão atentos, realizando as inspeções com atenção e cuidado. E que seu voo seguirá até o destino protegido e em segurança.

