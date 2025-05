Piloto declara emergência e tripulação salva vida de passageiro com parada cardíaca Voo seguia da Miami para Londres teve desvio. Comissários salvaram a vida de um homem após 30 minutos de reanimação cardiopulmonar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 04h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 04h00 ) twitter

Voo da Virgin Atlantic: emergência médica a bordo TOMAS DEL CORO

A tripulação de um voo da companhia britânica Virgin Atlantic salvou a vida de um passageiro que sofreu um infarto a bordo de uma aeronave que voava de Miami, nos Estados Unidos, a Londres, no Reino Unido, nesta sexta-feira (23). Os comissários colocaram em prática seu treinamento de primeiros socorros e utilizaram o desfibrilador de bordo e realizou compressões torácicas por 30 minutos, conseguindo reanimá-lo. A reanimação cardiopulmonar (RCP) é uma resposta sequencial organizada à parada cardíaca.

O voo que deveria durar cerca de 8 horas tomo um novo rumo por conta do imprevisto. O Comandante declarou emergência por meio do código universal (squawk 7700) quando o Boeing 787-9, matrícula G-VDIA, estava a 11582 metros (38 mil pés) de altitude.

Na linha pontilhada azul clara, o desvio do voo da Virgin Atlantic AirNav Radar

A aeronave desviou para o Aeroporto Internacional de Gander, na província canadense de Labrador, outrora uma importante parada de reabastecimento para aeronaves transatlânticas. Após o reabastecimento, decolou às 7h11, horário local, e chegou às 14h52 (horário de Brasília) em Heathrow Londres.

.

