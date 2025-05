Piloto declara emergência em voo comercial após perda de comunicação e fumaça na cabine Incidente aconteceu em avião da American Airlines que operava voo doméstico nos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/05/2025 - 03h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 03h00 ) twitter

Modelo A320 da American Airlines semelhante ao da ocorrência Colin Brown / Wikimedia Commons

O comandante de um voo da American Airlines declarou emergência assim que decolou do Aeroporto Internacional Fort Worth, em Dallas, rumo a Amarillo, no Texas, Estados Unidos. O avião com 96 pessoas a bordo teve a cabine invadida por uma camada de fumaça, em um incidente registrado na última segunda-feira (28).

O modelo Airbus A320, matrícula N601AW, tinha acabado de decolar da pista 18L de Dallas quando a fumaça tomou conta da cabine e assustou os passageiros. O comandante declarou ‘Mayday’ - um sinal internacional de emergência - e interrompeu a subida da aeronave, que estava a apenas 12.000 pés de altitude (3.657 metros).

Após o primeiro comunicado de emergência, a comunicação do avião com o Controle de Tráfego Aéreo sofreu falhas, levando a tripulação a pedir várias vezes que a torre repetisse as instruções passadas.

Apesar das dificuldades, a aeronave pousou na pista 18R de Dallas menos de 20 minutos depois da decolagem, informou o Aviation Herald. Mesmo com a fumaça a bordo não foi registrada nenhuma ocorrência médica e os passageiros seguiram viagem em um outro avião disponibilizado pela companhia aérea.

O Airbus A320 envolvido no incidente foi reparado e retornou às operações menos de 24 horas depois do pouso de emergência.

