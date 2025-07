Piloto é reprovada no bafômetro e presa pouco antes de voo internacional Polícia de Estocolmo deteve a tripulante, que apresentou níveis de álcool no sangue acima do permitido pouco antes da decolagem. Voo foi cancelado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 26/07/2025 - 14h47 ) twitter

Voo internacional é cancelado após detenção de piloto em Estocolmo Formulanone via Wikimedia Commons

Um voo transatlântico da Delta Airlines de Estocolmo, na Suécia, com destino a Nova York, foi cancelado depois que a piloto foi presa após ser reprovada no teste do bafômetro, informou a polícia à mídia sueca.

A piloto foi levada sob custódia no Aeroporto de Arlanda, em Estocolmo na terça-feira (22), informou a porta-voz da polícia, Nadya Norton, ao jornal sueco Aftonbladet . Segundo noticiado, a piloto tem nacionalidade americana. Com um tripulante a menos na equipe, a companhia não teve escolha senão cancelar a partida.

O voo DL205 seria operado pelo Boeing 767-300, matrícula N176DZ.

“Continuamos trabalhando com as autoridades para revisar o que ocorreu”, informou a companhia em um comunicado.

‌



O voo deveria ter decolado do Aeroporto de Arlanda, na capital sueca, por volta das 10h, para uma viagem de nove horas, pousando no Aeroporto JFK, em Nova York, por volta das 13h. Em vez disso, a aviadora foi presa um pouco antes das 9h, e a aeronave, um Boeing 767-300, que normalmente acomoda cerca de 269 passageiros, permaneceu no solo, segundo dados da FlightAware.

Com tantos passageiros afetados, a Delta enfrenta custos elevados devido à suposta embriaguez da piloto. A regra da União Europeia estabelece que a companhia pode indenizar em cerca de US$ 705 (R$ 3.910,00) cada pessoa afetada pelo cancelamento, além de oferecer acomodações ou refeições para os passageiros. Na conta entra ainda o desperdício de todas as refeições que seriam servidas no voo cancelado, a interrupção do pessoal e o efeito cascata em outras decolagens. O prejuízo pode ultrapassar o equivalente a 1 milhão de reais.

‌



Segundo a lei sueca, a piloto pode ser multado ou ter que cumprir até seis meses de prisão por uma “violação normal”. Se o nível de álcool no sangue estiver significativamente alto - o que para a polícia não parece ter sido o caso - a pena pode chegar a dois anos de prisão.

Em comunicado, a Delta Air Lines afirmou que cooperará integralmente com as autoridades, “pois nada é mais importante do que a segurança de nossos clientes e de nossos funcionários. Pedimos desculpas aos nossos clientes pela interrupção de suas viagens, e nossas equipes estão trabalhando para levá-los aos seus destinos o mais rápido possível”.

‌



