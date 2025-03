Piloto é suspenso depois de passar a poucos metros de montanha durante aproximação para pouso Avião com 190 pessoas a bordo passou a apenas 230 metros do pico de uma montanha. Incidente está sob investigação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h05 ) twitter

A320 da easyJet: piloto suspenso após passagem próxima de montanha B Bukowski / Wikimedia Commons

Um piloto da companhia britânica de baixo custo easyJet foi suspenso depois de sobrevoar uma cadeia de montanhas bem abaixo da altitude prevista, quando a aeronave realizava a aproximação para o pouso na cidade turística de Hurghada, no Egito, no Mar Vermelho. De acordo com o jornal The Sun, o Airbus A320 que operava o voo U2 2251, com 190 pessoas a bordo, passou a apenas 230 metros do pico de uma montanha. A aeronave estava a 944 metros de altitude (3.100 pés), quando os pilotos normalmente voam sobre essa cordilheira a cerca de 1820 metros (6.000 pés) do solo.

O voo, que decolou em 2 de fevereiro do aeroporto de Manchester, na Inglaterra, por volta de 12h30, tinha o pouso previsto para às 20h05.

Aviões como o modelo da easyJet são equipados como Sistema de Alerta de Proximidade ao Solo (GPWS - Ground Proximity Warning System), dispositivo que utiliza ondas de rádio para medir a altitude da aeronave em relação ao terreno, emitindo alertas sonoros na cabine. O aparelho torna-se ativo em altitudes abaixo de 2500 pés acima do nível do solo e “canta” a altitude no cockpit, à medida que o jato desce. Veja abaixo o gráfico com a aproximação do voo U2 2251, na arte da plataforma de monitoramento AirNav Radar.

Rota de aproximação do voo da easyJet AirNav Radar

Os passageiros permaneceram sem saber que o avião tinha acabado de voar muito mais perto de uma montanha do que deveria. Uma investigação oficial está em andamento e irá demonstrar o que levou o avião a fazer uma passagem baixa sobre o pico da montanha. O incidente foi reportado posteriormente pelo piloto, que foi afastado, e retornou à Inglaterra como passageiro, seguindo o protocolo da companhia para incidentes e acidentes. O relato dos pilotos será importante para o esclarecimento do caso.

O comandante suspenso disse que seria inapropriado fazer comentários enquanto há uma investigação em andamento, de acordo com o The Sun.

Em uma declaração ao The Independent , a easyJet disse: “A segurança é a prioridade número um para todos os nossos pilotos, eles são treinados de acordo com os mais altos padrões da indústria, sujeitos a testes rigorosos e monitorados de perto. O voo pousou normalmente e, como temos uma investigação em andamento, o piloto continua afastado do serviço, de acordo com os procedimentos.”

