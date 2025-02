Pilotos se apresentam bêbados para voo, são demitidos, e executivos da companhia têm salário descontado no Japão Japan Airlines apresentou ao Ministério dos Transportes medidas para evitar novos casos e prometeu melhorar supervisão sobre funcionários Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 17h24 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h30 ) twitter

JAL: demissão de pilotos e punição a executivos BriYYZ / Wikimedia Commons

A Japan Airlines, ou JAL, punirá sua CEO Mitsuko Tottori, o presidente Yuji Akasaka e outros três executivos por um escândalo ocorrido no final do ano passado, quando dois pilotos beberam mais álcool do que o permitido pelas regras internas, um dia antes de assumir o comando de um voo no ano passado. A informação foi confirmada por representantes da JAL.

Tottori e Akasaka terão um corte salarial de 30% por dois meses como forma de punição pelos atos de seus subordinados, e como responsáveis pelo gerenciamento da companhia.

As punições decorrem de um incidente no mês passado, quando dois pilotos que estavam bebendo no dia anterior causaram um atraso de cerca de três horas em um voo de Melbourne, na Austrália, para Tóquio, no Japão.

Durante uma verificação pré-voo de rotina, o nível de teor alcoólico encontrado em seus organismos estava acima do tolerável. O regulamento interno da JAL proíbe o consumo de álcool dentro de 12 horas do embarque.

‌



Não é a primeira vez que a JAL se envolve em situações em que seus pilotos falharam nos testes de bafômetro.

Alguns gerentes tiveram cortes de salários de até 20% por um período de três meses, em 2018, depois que um piloto apareceu para um voo de Londres para Tóquio com excesso de álcool no organismo. Ele foi posteriormente preso. Um dos principais gerentes envolvidos na época foi Akasaka, atual presidente da companhia, que perderá o cargo acumulado de supervisor de medidas de segurança.

‌



Mais recentemente, em abril de 2024, a JAL cancelou um voo de Dallas para Tóquio depois que o piloto foi encontrado bêbado e apresentando um comportamento inadequado para quem comandaria um voo comercial internacional.

Na última sexta-feira (31), a JAL apresentou ao Ministério dos Transportes medidas para evitar que isso aconteça novamente, como elaborar uma lista de tripulantes que costumam beber muito e ficar de olho neles.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.