Plano de Ação marca avanço no acolhimento de passageiros com autismo no Transporte Aéreo Texto foi assinado pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, juntamente com a deputada federal Iza Arruda (MDB/PE)

Alto contraste

A+

A-

Plano de Ação: marco importante para a acessibilidade e inclusão. (EDUARDO OLIVEIRA/MPOR/Eduardo Oliveira)

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, juntamente com a deputada federal Iza Arruda (MDB/PE), assinou o Plano de Ação para o Acolhimento de Passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no transporte aéreo. A iniciativa, impulsionada por uma indicação de Iza Arruda, que também é autora do requerimento para a criação da Subcomissão Permanente da Câmara dos Deputados voltada para Políticas Públicas de Saúde para TEA, doenças raras e outras neurodiversidades, é um marco importante para a acessibilidade e inclusão.

A assinatura ocorreu durante o evento Prêmio + Aviação, no dia 25 de abril. A deputada ressaltou que este Plano simboliza avanço significativo na construção de um transporte aéreo mais inclusivo e acessível. “Estou muito feliz em ver minha indicação tornar-se realidade com o Plano de Ação, que irá implementar medidas vitais de acolhimento a estes passageiros,” compartilhou a deputada Iza Arruda, destacando o impacto positivo da medida para a comunidade com TEA.

Este Plano de Ação integra o Protocolo de Intenções do programa “Asas Para Todos”, que reúne esforços conjuntos entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), entre outras entidades. O objetivo é desenvolver ações que aprimorem a qualidade de atendimento aos passageiros com TEA, com um enfoque especial na excelência do serviço e respeito aos direitos humanos.

O Ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância da colaboração entre os diferentes setores envolvidos. “Desde que a deputada Iza nos procurou para dialogar com as concessionárias e companhias aéreas sobre campanhas educativas e a criação de espaços adequados para pessoas com autismo, nós nos sensibilizamos para isso,” afirmou.

Publicidade

Além de estabelecer a necessidade de estudos e diagnósticos sobre as práticas já implementadas, o plano propõe a implementação de estratégias para a utilização de recursos públicos e privados que promovam melhorias significativas no atendimento a esses passageiros, consolidando um futuro mais inclusivo no transporte aéreo brasileiro.