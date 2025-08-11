Plano de investimentos da NOA aprimora infraestrutura do Aeroporto de Internacional de Macapá Terminal avança com investimentos para incrementar a eficiência e a segurança das operações aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 12h14 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h14 ) twitter

NOA: eleva experiência do passageiro Patrícia Lanini via NOA

No mês em que completa dois anos sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Macapá avança com investimentos para incrementar a eficiência e a segurança das operações aéreas, além de promover melhorias para elevar a qualidade da experiência dos passageiros que embarcam e desembarcam na capital amapaense.

Entre as entregas já realizadas, está a homologação das RESAs (do inglês Runway End Safety Area), ou Áreas de Segurança de Fim de Pista, nas cabeceiras 08 e 26. As RESAs são áreas simétricas localizadas nas duas extremidades da pista, que têm como objetivo reduzir o risco de danos a aeronaves que realizem o toque antes de alcançar a cabeceira ou que ultrapassem o fim da pista durante o pouso. Projetadas e construídas pela concessionária, as estruturas foram homologadas após avaliação positiva da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

The Lounge é a primeira Sala Vip do Aeroporto Internacional de Macapá Divulgação Global Lounge

O empreendimento também já recebeu nova sinalização horizontal no pátio de aeronaves, realizou reposicionamento dos sistemas de drenagem e segue em processo de requalificação da pista e das taxiways, adequando as estruturas às mais rigorosas normas da aviação civil.

Com foco em ampliar a precisão dos pousos e garantir mais segurança mesmo em condições climáticas adversas, a NOA implementou e segue avançando no processo de homologação do PAPI (Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 26, um auxílio visual de precisão que orienta os pilotos durante o procedimento de aproximação.

Outras intervenções nas áreas de operação incluem requalificação de toda a sinalização vertical, implantação de biruta, melhorias nas instalações hidráulicas e elétricas, intervenções nos sistemas de redes e eletrônicos e aprimoramento da cerca operacional.

Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports, destaca o compromisso da concessionária com a melhoria contínua da infraestrutura operacional do aeroporto. “O Aeroporto Internacional de Macapá passa por intervenções relevantes, viabilizadas pelos investimentos da NOA, que fortalecem a segurança das operações e tornam a jornada dos passageiros ainda melhor. A homologação das RESAs, somada ao andamento de outras ações na área de operações e no terminal de passageiros, é parte de um plano estruturado para elevar o padrão técnico do aeroporto e ampliar sua capacidade de atender novas rotas com confiabilidade. Todas essas entregas fazem parte de uma visão de longo prazo, voltada à qualificação da infraestrutura e à oferta de uma experiência mais segura e confortável aos nossos clientes.”

As intervenções atualmente em andamento estão em total conformidade com a Fase IB da concessão e incluem, ainda, ações que vão além das metas definidas pelo poder concedente.

Mais conforto e conveniência aos clientes

Com foco em elevar a qualidade do atendimento e promover uma experiência mais acolhedora e organizada, a concessionária vai realizar melhorias no sistema de climatização, intervenções nos sistemas elétricos e hidráulicos, além de novidades em ambientação e sinalização do terminal de passageiros, com nova identidade visual.

Ampliando as possibilidades de operação, também está prevista a readequação e a climatização de uma terceira ponte de embarque, estrutura que havia sido entregue inoperante para a gestão da NOA.

O projeto de melhorias contempla também a criação de um ambiente mais acolhedor para passageiros neurodivergentes, com a implantação de uma sala multissensorial na área de embarque. Com 47m², o espaço contará com mobiliário adequado, piscina de bolinhas, coluna de bolhas iluminadas, iluminação suave e outros elementos projetados para oferecer conforto e acessibilidade às pessoas com hipersensibilidade sensorial. O ambiente projetado vai contribuir para redução de sobrecarga sensorial e para a regulação emocional de pessoas autistas ou sensíveis à movimentação intensa do terminal.

Outros destaques são a renovação do mobiliário, que contempla novas longarinas, conjuntos de mesas e cadeiras para a praça de alimentação, além de novidades no mix comercial.

Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a proposta é oferecer ainda mais conforto e comodidade. “Ampliar os espaços comerciais significa disponibilizar maior variedade de produtos e serviços, além de abrir portas para novos negócios no aeroporto. Nosso foco é proporcionar um ambiente confortável, acolhedor e repleto de conveniências que atendam às necessidades dos nossos passageiros. Além disso, a inclusão de novos empreendimentos beneficia a criação de novos postos de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento integrado da região”, destaca.

Recentemente, o aeroporto inaugurou a Sala VIP The Lounge, a primeira área VIP da história do empreendimento, e também uma loja da Doce Pará. Entre as novidades previstas para os próximos meses, estão a primeira loja da Living Heineken no estado do Amapá, além de unidades da Nescafé, Casa Qualicon e Gutes.

