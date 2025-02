Plataforma de eventos realiza seis etapas do Santander Track&Field Run Series em parceria com a CCR Aeroportos Maior circuito de corridas da américa latina chega a Joinville, Teresina, Palmas, São Luís, Londrina e Curitiba, ao longo de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/02/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h58 ) twitter

TFSports: seis etapas do Santander Track&Field Run Series Divulgação

Após o sucesso das três etapas realizadas em pistas de aeroportos no último ano do Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas –, a TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, anuncia a expansão dessa experiência única para outras regiões do Brasil. Em 2025, serão seis etapas realizadas em parceria com a CCR Aeroportos.

A proposta inovadora permite que os corredores vivenciem a emoção de correr em pistas de pouso e decolagem, um ambiente inusitado que combina esporte, entretenimento e cenários de tirar o fôlego.

“O sucesso das edições anteriores nos mostrou o enorme potencial dessas provas. O feedback dos corredores foi incrível, e por isso decidimos levar essa experiência a novos estados e públicos em 2025. Queremos oferecer momentos únicos para os atletas, com percursos marcantes e uma infraestrutura que alia segurança e entretenimento,” afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

‌



As provas contarão com percursos que variam entre 4 km, 5 km, 8 km e 10 km, dependendo da etapa, e ocorrerão em horários estratégicospara aproveitar ao máximo a vista panorâmica dos aeroportos. Além disso, os eventos terão arenas especiais com ativações de bem-estar, música e recovery para proporcionar uma experiência completa aos participantes e seus acompanhantes.

“Em 2024, realizamos duas etapas da corrida, uma no Aeroporto de São Luís, e outra no Aeroporto de Curitiba. Ambas tiveram uma adesão muito positiva do público, afinal, correr em uma pista de pousos e decolagens é uma experiência única. Com o sucesso das primeiras edições, faremos seis etapas inéditas para que mais pessoas em diferentes cidades do Brasil tenham a possibilidade de participar de um circuito fora do convencional, promovendo a saúde, o bem-estar e ressaltando a importância da prática de atividade física”, comenta Josy Tibério, gerente Executiva de Comunicação da CCR Aeroportos.

‌



As etapas nos aeroportos de Curitiba e São Luís seguem como destaques do circuito, repetindo o formato que atraiu milhares de corredores no último ano. Já as etapas de Joinville, Teresina, Palmas e Londrina chegam como estreantes no calendário, trazendo a emoção de correr em novos destinos, de norte a sul do país.

“As corridas em aeroportos reforçam nosso compromisso de inovar e surpreender os atletas. Proporcionamos não apenas uma corrida, mas uma experiência inesquecível em locais que simbolizam movimento e conexão. Estamos empolgados com essa expansão em parceria com a CCR Aeroportos,” destaca Wagner.

‌



As inscrições estão disponíveis no app da TFSports, em que os corredores poderão acessar todas as informações sobre as provas, incluindo kit do participante, horários e programação de cada etapa.

Calendário das etapas de aeroportos em 2025:

CCR Aeroportos - Joinville (SC): 23 de março

23 de março CCR Aeroportos - Teresina (PI): 26 de abril

26 de abril CCR Aeroportos - Palmas (TO): 19 de julho

19 de julho CCR Aeroportos - São Luís (MA): 30 de agosto

30 de agosto CCR Aeroportos - Londrina (PR): 21 de setembro

21 de setembro CCR Aeroportos - Curitiba (PR): 30 de novembro

Sobre Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 20 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 200 mil atletas nas cerca de 75 etapas realizadas pelo país. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Vivo, 3 Corações, Minalba e Rhodia. A iniciativa é realizada pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Santander Brasil e Esportes

O apoio do Santander Brasil ao esporte tem duas frentes prioritárias: as corridas de rua e o tênis. No território das corridas, o Banco é patrocinador da Santander Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas.

Sobre a TFSports

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e conecta pessoas a profissionais, produtos e serviços ligados a um estilo de vida ativo e saudável. São mais de 3 mil experiências realizadas ao ano. O aplicativo conecta mais de 710 mil usuários a uma base de 7,4 mil treinadores de mais de 45 modalidades diferentes.

Sobre a Track&Field

A Track&Field é uma das líderes no segmento de wellness no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através de seus produtos e serviços. A empresa, atualmente, tem 374 lojas, incluindo uma em Portugal. Está presente em 165 cidades e 25 Estados, com mais de 1.600 colaboradores diretos, além de aproximadamente 2.000 colaboradores dos franqueados.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 45 milhões de passageiros por ano.

Inscrições: App TFSports (Link )

SAC TFSports

