Polícia do Estado de Nova York encomenda Airbus H160 e três helicópteros H145 Unidade de Aviação da Polícia fornece serviços em todo o estado, bem como serviços de salvamento e conservação ambiental Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helicópteros Airbus: projetados para fornecer os mais altos níveis de segurança operacional Airbus Helicopters

A Polícia Estadual de Nova York fez um pedido de um Airbus H160 e três helicópteros H145 , tornando-se a primeira agência de aplicação da lei nos EUA a adicionar um H160 à sua frota. Este anúncio segue o pedido da agência de dois H145s em 2024, conforme a Polícia Estadual de Nova York se move para substituir seus helicópteros existentes.

Originalmente formada em 1931, a Unidade de Aviação da Polícia do Estado de Nova York fornece serviços à polícia em todo o estado, bem como serviços de salvamento e conservação ambiental.

“A Polícia do Estado de Nova York está definindo um novo padrão na indústria de aplicação da lei com o H160, que apresenta os mais altos níveis de inovação”, disse Bart Reijnen, Chefe da região da América do Norte na Airbus Helicopters. “Essas adições à frota da agência fornecerão uma grande atualização em segurança e conforto, e os moradores de Nova York se beneficiarão dos níveis reduzidos de som dos helicópteros.”

‌



O H160 é um dos helicópteros mais avançados tecnologicamente do mundo, projetado e construído para fornecer os mais altos níveis de segurança operacional, ao mesmo tempo em que fornece conforto inigualável para aeronaves de rotor em sua classe. Capaz de executar missões de amplo alcance, incluindo aplicação da lei, transporte offshore, busca e salvamento, aviação privada e comercial e serviços médicos de emergência, o H160 entrou em serviço no Brasil, Canadá, França, Japão, Malásia, Filipinas, Arábia Saudita, Reino Unido, EUA e muitos outros países europeus.

A família de helicópteros H145 tem sido um marco na comunidade de aplicação da lei aérea por mais de duas décadas e construiu uma reputação por sua capacidade e confiabilidade excepcionais. No total, há mais de 1.740 helicópteros da família H145 em serviço ao redor do mundo, e mais de 200 deles são usados ​​para serviços públicos e missões de aplicação da lei. Alimentado por dois motores Safran Arriel 2E, o H145 é equipado com controle digital de motor de autoridade total (FADEC) e o conjunto de aviônicos digitais Helionix. As emissões de CO2 do helicóptero também são as mais baixas entre seus concorrentes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.