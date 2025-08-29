Ponte aérea Rio-São Paulo: Azul transporta cerca de 3 milhões de clientes em seis anos de operação Companhia comemora sua atuação na rota com mais de 38,3 mil voos realizados e vai aumentar sua oferta de assentos no próximo mês Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h34 ) twitter

Companhia comemora sua atuação na rota Rio de Janeiro (Santos Dumont) - São Paulo (Congonhas) Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, celebra, nesta sexta-feira, dia 29, seis anos de sua operação da ponte aérea Rio de Janeiro (Santos Dumont) - São Paulo (Congonhas), um dos trechos de negócios mais importantes do transporte aéreo brasileiro e atualmente a rota mais movimentada do país. Desde o voo inaugural, em agosto de 2019, a Companhia já transportou cerca de 3 milhões de Clientes em mais de 38,3 mil voos realizados.

A Azul já começa seu sétimo ano na ponte com uma novidade a partir do próximo mês para esse trecho que conecta os dois maiores centros de negócios do país. A Companhia aumentará a capacidade do transporte de clientes na rota ao iniciar operações utilizando aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros, o que possibilitará oferecer 15% mais assentos, além de comodidade e eficiência no serviço.

Maior e mais moderno avião já fabricado no Brasil, o Embraer E2 oferece conforto e conectividade, com wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e alta eficiência no consumo de combustível, o que reduz em até 25% as emissões de CO2. A operação dos E2 no aeroporto Santos Dumont começou em julho, gradualmente, nos voos para Campinas (SP). Atualmente, a Azul oferece 660 voos e mais de 80 mil assentos mensais no trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo, considerando os dois sentidos.

“A ponte aérea Rio-São Paulo é um dos símbolos da aviação nacional e um dos trechos aéreos que mais se destacam no país por ligar esses dois centros econômicos, oferecendo opções de conexão aos Clientes que viajam a negócios e lazer. Para Azul, essa é uma rota estratégica e comemorar os seis anos de operação com essa programação de ampliar a oferta de assentos é importante. A partir de setembro, vamos ampliar nossa operação e transportar os clientes também com o Embraer E2, o que reforça o nosso compromisso em oferecer mais opções e conforto para atender a nossa demanda crescente nessa rota”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

A estreia da Azul na ponte aérea em agosto de 2019 foi um momento desafiador, já que a Companhia recebeu a missão de ser a única a manter essa operação da rota Rio de Janeiro-São Paulo durante a reforma da pista principal do aeroporto Santos Dumont, naquele ano, utilizando a pista auxiliar do terminal, com menor extensão. Isso foi possível em razão da operação da Azul com aeronaves menores, os Embraer E1, de 118 assentos, que, inclusive, são usadas até hoje nesse trajeto.

