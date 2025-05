Preá, no Ceará, recebe Festival de Sustentabilidade e Turismo Evento gratuito promovido pela Aguama Ambiental acontece nos dias 5 a 8 de junho e reúne comunidade, especialistas e instituições para debater soluções sustentáveis e bem-estar coletivo na região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h02 ) twitter

Festival de Sustentabilidade e Turismo na Terra do Vento Divulgação

A Praia do Preá, no Ceará, será palco do Festival de Sustentabilidade e Turismo do Preá 2025, evento que reunirá a comunidade para discussões sobre o meio ambiente e o bem-estar. Organizado pela Aguama Ambiental, o festival acontecerá nos dias 5 e 6 de junho e será gratuito.

O objetivo é promover um diálogo verdadeiro entre a comunidade local, especialistas e visitantes, unindo experiências e conhecimentos em torno de temas essenciais como a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento social e o fortalecimento do empreendedorismo local, sempre guiado pelos princípios do turismo sustentável. Serão dois dias de debates, troca de conhecimento e experiências, para apoiar a criação de estratégias e soluções a partir de diferentes perspectivas.

O Fórum de Sustentabilidade e Turismo será o coração do festival, reunindo especialistas, instituições públicas e privadas, ONGs e a comunidade local em painéis que possibilitam o debate sobre os desafios regionais e soluções práticas para impulsionar o turismo sustentável.

“Nosso objetivo é criar conexões reais entre a comunidade, especialistas e o poder público, mostrando que o caminho para o turismo do futuro passa necessariamente pela sustentabilidade e pelo bem-estar coletivo. Além disso, o Festival é um espaço para construir soluções concretas, a partir da escuta e do envolvimento direto das pessoas que vivem ali, trazendo para o Festival os desafios e as oportunidades desse território”, explica Caio Queiroz, CEO da Aguama Ambiental.

Entre os painéis programados, estão temas importantes como Turismo e Felicidade, em que trará uma reflexão sobre como o turismo pode fortalecer a comunidade, gerar bem-estar e garantir um futuro mais sustentável, com a presença da Embratur. Outro painel será o de Saneamento, em que terá discussões e atualização sobre os avanços e desafios do projeto de saneamento básico na região, com a presença de representantes do Sisar, da Cagece e da Secretaria responsável.

Outros dois painéis serão o de Resíduos Sólidos, em que terá discussão sobre os desafios do acúmulo de lixo devido ao crescimento do turismo e a importância da participação ativa de todos na busca por soluções sustentáveis. Além do painel sobre Empreendedorismo e Desenvolvimento Consciente, conversa em que serão apresentadas as iniciativas desenvolvidas durante o Hackathon Social Somos Um Ceará— que acontecerá uma semana antes do Festival — reunindo soluções criativas para os desafios da região. O painel engloba a discussão de caminhos inovadores que unem empreendedorismo, regeneração ambiental e impacto social positivo, com foco no fortalecimento das comunidades locais.

Festival Cultural

Além dos debates, o evento contará com o Festival Cultural, nos dias 7 e 8 de junho, com apresentações culturais, oficinas e atividades práticas que incentivam a troca de saberes e a valorização da cultura local.

O evento cultural é um momento de celebração da identidade, dos saberes e sabores da região. Será um espaço para valorizar os talentos locais, com apresentações artísticas, música, gastronomia, cinema ao ar livre e exposição de artesanato e produtos feitos por pessoas que vivem na região.

“O festival promove um legado positivo para a região do Preá, por meio de revitalizações nas praças, doações de equipamentos e devices para o atendimento online de medicina e sistema SAS, doações de estruturas de coleta seletiva para cooperativas e muito mais”, complementa Caio.

Gratuito e aberto a toda a comunidade, o festival convida moradores, visitantes e empreendedores locais a se juntarem nessa festa que fortalece as raízes locais e promove o desenvolvimento sustentável.

SERVIÇO

Festival de Sustentabilidade e Turismo na Terra do VentoData: 5 a 8 de junhoLocal: Preá - CearáProgramação e link para inscrição (Inscrições limitadas): Link Organização: Aguama Ambiental

