Presidente da ABAV Nacional participa de debate sobre protagonismo feminino no Salão do Turismo

Ana Carolina Medeiros (dir) participa de Roda de Conversa no Salão do Turismo

A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional -, Ana Carolina Medeiros, participou nesta quinta-feira (21) da Roda de Conversa: Mulheres no Turismo e do lançamento do guia “Dicas para atender bem turistas mulheres”, durante o Salão do Turismo 2025, que segue até sábado (23), em São Paulo. O encontro debateu tendências e oportunidades ligadas ao turismo feminino, segmento em constante expansão no Brasil e no mundo.

Além da presidente da ABAV Nacional, o painel contou ainda com a presença de Ana Carla Lopes, secretária executiva do Ministério do Turismo; Carolina Fávero, coordenadora-geral de Turismo Sustentável e Responsável da pasta; Jussara Pellicano, CEO da Sisterwave; e Alícia Klein, jornalista. A mediação ficou a cargo de Anelise Zanino, consultora da Unesco.

De acordo com a ABAV Nacional, vem crescendo o número de mulheres que viajam sozinhas ou em grupos buscando experiências personalizadas, autênticas e que garantam segurança em cada etapa da jornada. Nesse contexto, os agentes de viagens exercem papel estratégico ao orientar escolhas, oferecer pacotes customizados e preparar serviços adequados às necessidades desse público.

“A roda de conversa foi uma oportunidade única de debater o turismo feminino ao lado de mulheres fortes e influentes, que abrem espaço para muitas outras no setor. Precisamos valorizar essa tendência, garantindo que cada vez mais brasileiras e estrangeiras encontrem no nosso turismo acolhimento, segurança e experiências que ficam na memória. E o agente é o profissional capaz de lidar com todas as variáveis que tornam incríveis as experiências das turistas”, destacou Ana Carolina Medeiros.

A ABAV Nacional reforça que o turismo feminino é uma força econômica crescente, capaz de movimentar diferentes segmentos da cadeia produtiva. Para a entidade, o papel do agente de viagens é essencial não somente para criar experiências inesquecíveis, mas também para assegurar a proteção e a confiança necessárias a esse público, consolidando o Brasil como destino cada vez mais preparado para receber viajantes mulheres.

