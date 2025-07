Presidente do México, Claudia Sheinbaum participa da entrega de avião da Embraer à Mexicana de Aviación Chegada do primeiro jato de nova geração é um marco na jornada de modernização da companhia e reafirma a crescente presença do E2 na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 18h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h45 ) twitter

O jato é o primeiro de 20 E2 de nova geração encomendados pela Mexicana Divulgação Mexicana de Aviación

A Mexicana, companhia aérea estatal mexicana, recebeu sua primeira aeronave E195-E2 da Embraer. A entrega do primeiro jato de nova geração à companhia é um marco significativo na jornada de modernização da aérea e reafirma a crescente presença do E2 na América Latina. A aeronave partiu da sede da Embraer com destino ao México.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, participou na terça-feira (1) da cerimônia de recebimento.

“Na AIFA recebemos o novo avião Embraer E195-E2 para @MexicanaVuela, que não é apenas um logotipo ou uma frota de aeronaves; é a mensagem clara de que nosso país voa alto, mas com os pés na terra, com direção, justiça e orgulho nacional”, disse Sheinbaum em uma rede social.

Claudia Sheibaum (à esquerda): "mensagem clara de que nosso país voa alto" Divulgação Mexicana de Aviación

Esta entrega é a primeira de 20 jatos E2 de nova geração encomendados pela Mexicana, incluindo 10 aeronaves E190-E2 e 10 E195-E2. O acordo, anunciado em 2024, representa um investimento estratégico da companhia aérea estatal mexicana para aprimorar a conectividade e a eficiência operacional.

“Esta entrega marca um novo capítulo para a Mexicana”, disse Leobardo Bojórquez, CEO da Mexicana. “O desempenho, a economia e o apelo aos passageiros do E2 o tornam a aeronave perfeita para apoiar nossa estratégia de crescimento. Estamos entusiasmados em oferecer este novo nível de serviço e eficiência aos nossos clientes.”

Os jatos E2 da Mexicana serão configurados em classe única, oferecendo aos passageiros uma experiência de cabine moderna e espaçosa, sem assentos do meio. A aerodinâmica avançada, os motores de nova geração e os sistemas refinados do E195-E2 contribuem para uma redução de 29% no consumo de combustível em comparação com o jato da geração anterior.

“Temos orgulho de entregar o primeiro E2 à Mexicana e apoiar a missão da companhia aérea de conectar mais comunidades em todo o México com maior eficiência e conforto”, disse Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “O E2 é a aeronave de corredor único mais eficiente em termos de combustível do mundo e é ideal para as metas de rede e sustentabilidade da Mexicana.”

Os E190-E2 e E195-E2 fazem parte da família de E-Jets E2 da Embraer, reconhecida por sua operação silenciosa, emissões mais baixas e economia líder na categoria. As aeronaves também são equipadas com tecnologia fly-by-wire completa, que reduz a carga de trabalho do piloto e aumenta a segurança. A frota de E2 da Mexicana contará com o suporte da abrangente organização de Serviços e Suporte da Embraer, garantindo alta disponibilidade da aeronave e confiabilidade operacional desde o primeiro dia.

