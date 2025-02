Prime You amplia serviço de táxi aéreo com inclusão de um Esquilo AS 350 B3E ao seu portfólio de aeronaves Operação vai atender demanda crescente por esse perfil de helicóptero para deslocamentos rápidos e seguros, principalmente em grandes centros urbanos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/02/2025 - 16h44 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h44 ) twitter

Esquilo AS 350 B3E Divulgação Prime You

A Prime You – empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos – amplia a sua frota de aeronaves autorizadas a operar como táxi aéreo, e passa a disponibilizar, para esta operação, um Esquilo AS 350 B3E. A aeronave, que já integra o modelo de compartilhamento da empresa, foi certificada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) no último dia 07 de fevereiro, e agora também está disponível para fretamento.

O helicóptero Esquilo atende à demanda crescente por aeronaves menores e de custo competitivo para a realização de percursos mais rápidos, principalmente dentro de grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo.

“Estamos incorporando uma aeronave que vai atender clientes que buscam aeronaves seguras e confortáveis para voos mais curtos, como os deslocamentos dentro da capital ou entre São Paulo e o interior paulista ou o litoral, com uma excelente relação custo-benefício”, afirma Vanessa Baddini, gerente da operação de táxi aéreo da Prime You.

Ela observa que o custo de locação do modelo monoturbina, comparativamente a um biturbina, chega a ser 50% menor, além de contar com toda a segurança operacional da Prime You.

O Esquilo AS 350 B3E é um monoturbina leve, que comporta até cinco passageiros e oferece o melhor aproveitamento de espaço, bem como grande conforto devido aos baixos níveis de ruído e vibração. Alcança velocidade de cruzeiro de 231 km e possui autonomia para realizar voos partindo de São Paulo para destinos como Angra dos Reis, Paraty e Campos do Jordão. Também é uma aeronave cuja segurança tem levado instituições como o grupo Águia, da Polícia Militar, a optar pelo seu uso de forma regular.

“A demanda por este perfil de aeronave é alta, tanto para viagens a negócios quanto lazer. Por outro lado, a oferta de helicópteros Esquilo para operar como táxi aéreo é reduzida, o que torna ainda mais interessante a operação com esta aeronave”, acrescenta Vanessa.

Ela lembra que o fato de as aeronaves integrarem a frota compartilhada da Prime You traz benefícios para os clientes do serviço de táxi aéreo, pois eles passam a ter acesso a aeronaves de excelente qualidade, operacionalizadas a partir de um padrão premium. E também é vantajosa para os cotistas, que são os proprietários do helicóptero, visto que a receita do fretamento se reverte em redução dos custos operacionais.

“Ao conjugar a utilização dos ativos comercializados no modelo de propriedade compartilhada aos serviços de fretamento, a Prime You vem garantindo, aos cotistas proprietários dos bens, uma forte otimização no uso das aeronaves e, consequentemente, uma acentuada redução nos custos operacionais”, destaca Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime You, ao lembrar que, em geral, as aeronaves que integram um programa de compartilhamento apresentam certa ociosidade de uso.

Ao oferecer o serviço de fretamento, a Prime You garante a utilização das aeronaves nos períodos em que estariam ociosas, e garante a diluição dos custos com hangaragem, tripulação e seguro, entre outros. “Trata-se de uma forma segura de operação, transparente, e que não compromete a disponibilidade das aeronaves para os proprietários”, ressalta Costa.

Com a homologação, a Prime You passa a contar com cinco aeronaves certificadas para operar como táxi aéreo: dois Phenom 300, um Agusta, um Legacy 650 e, agora, o AS350 B3E (Esquilo). Em 2020, a empresa foi a primeira empresa do mercado brasileiro de propriedade compartilhada de aeronaves a ser habilitada pela ANAC para oferecer o serviço de táxi aéreo. Também foi a primeira operadora brasileira de aeronaves fracionadas a receber a certificação RBAC 91/Subparte K pela ANAC, para operar com propriedade compartilhada de aeronaves, em julho de 2022.

