PRIME YOU, empresa de compartilhamento de aeronaves, recebe certificação IS-BAO

Prime You: certificação IS-BAO

A Prime You – maior empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos– acaba de receber a certificação IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations), que comprova a excelência operacional da área de aviação da empresa.

A certificação IS-BAO é concedida pelo IBAC (International Business Aviation Council), um dos mais importantes órgãos de certificação da aviação executiva no mundo. Ele foi desenvolvido para promover as melhores práticas e políticas operacionais para a aviação executiva e para a entrega de um Sistema de Gestão de Segurança (SMS) ou um Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) adequados a todos os perfis operacionais. O IS-BAO certifica as empresas que se enquadram dentro desses critérios, e a Prime You atendeu a todos eles.

“A certificação IS-BAO é um reconhecimento internacional dos rigorosos padrões de qualidade e segurança que sempre nortearam as operações da Prime You”, comemora Marcus Matta, CEO e fundador da Prime You. A conquista da certificação, destaca ele, “será muito importante para os nossos planos de crescimento dos nossos negócios de aviação.”

De acordo com Fabio Maia, gerente de Segurança Operacional da Prime You, a certificação referenda as rígidas práticas de segurança da companhia, que, além de atender todas as normas preconizadas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para as operações de aviação executiva, também cumpre as melhores práticas propostas pelo IBAC para a gestão desse tipo de operação.

Para obtenção da certificação, a Prime You passou por um extenso processo de preparação e de auditorias, que perpassou todos os departamentos da empresa, incluindo manutenção, operações de voo, treinamento e, principalmente, gestão de segurança operacional. “A certificação IS-BAO é mais uma conquista da Prime You e reforça o nosso compromisso com a excelência operacional”, ressalta Maia.

Em dezembro de 2020, a Prime You foi a primeira empresa no Brasil do mercado de propriedade compartilhada de aeronaves executivas a ser habilitada pela ANAC para oferecer o serviço de táxi aéreo, e também a primeira operadora brasileira a receber, em julho de 2022, a nova certificação RBAC 91/Subparte K pela ANAC, para operar com propriedade compartilhada de aeronaves.

Sobre a Prime You

Fundada em outubro de 2008, a Prime You atua no segmento de propriedade compartilhada de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos. A empresa também opera na gestão dos ativos para aqueles que desejam profissionalizar a administração do seu bem, e, também, no segmento de táxi aéreo.

Possui três bases operacionais, uma no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e outra no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina, um escritório central em Alphaville, além de operações em Angra dos Reis e Paraty (RJ), e no Guarujá (SP).