Primeiro E-Jet convertido para transporte de carga faz voo inaugural

E-Jet convertido para transporte de carga: voo inaugural E-Jet convertido para transporte de carga: voo inaugural (Embraer)

O primeiro E190F, avião convertido de transporte de passageiros para cargueiro (E-Freighter), completou com sucesso seu voo inaugural hoje, em São José dos Campos. A equipe da Embraer voou o jato E-Freighter por aproximadamente duas horas, realizando uma avaliação completa da aeronave, que seguirá em testes antes de entrar em operação. A aeronave pertence à Regional One, companhia de leasing dos Estados Unidos.

“O programa E-Freighter abre uma nova oportunidade de negócios para a Embraer, atendendo à crescente demanda global do setor de e-commerce por transporte de carga, aliando a alta tecnologia da família E-Jets a um desempenho operacional imbatível”, afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “Estamos muito satisfeitos com o avanço rápido do período de testes do E190F e do E195F, que serão ferramentas importantes para nossos clientes atuarem de forma mais ágil e descentralizada”.

O primeiro voo faz parte de uma série de avaliações que a Embraer está realizando para a entrada em operação dos jatos E-Freighter. A aeronave já realizou de forma bem-sucedida os testes de pressurização em solo e carregamento de cargas.

Os E-Jets convertidos para cargueiros terão mais de 50% de capacidade de volume, três vezes o alcance dos grandes turboélices cargueiros e custos operacionais até 30% menores do que os narrowbodies. Se combinada a capacidade sob o piso e convés principal, a carga útil estrutural máxima é de 13.500 kg para o E190F e de 14.300 kg para o E195F.

Lançado em 2022, o programa de conversões de E-Jets de transporte de passageiros para cargueiros contou com a participação de uma rede global superior a 40 fornecedores e mais de 600 funcionários da empresa, que dedicaram mais de 500 mil horas ao E-Freighter.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.