Primeiro Spotter Aena em Congonhas reúne cerca de 100 amantes da fotografia de aviação Concessionária já planeja a segunda edição do Spotter Aena em São Paulo, devido ao sucesso da iniciativa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 16h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concessionária já planeja a segunda edição do Spotter Aena em São Paulo, devido ao sucesso da iniciativa Divulgação Aena Brasil

Cerca de 100 fotógrafos amadores e profissionais estiveram reunidos, no último sábado (28), no Aeroporto de Congonhas, para o primeiro Spotter Aena realizado na capital paulista. Promovido pela maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, que administra o aeródromo paulistano, o evento contou com participantes que viajaram de diversas cidades brasileiras para presenciar esse momento especial.

O dia começou bem cedo. Os participantes começaram a chegar ainda na madrugada, antes mesmo das 5h. Quando as operações de Congonhas tiveram início, às 6h, todos já estavam posicionados e com as câmeras a postos para o intenso vai e vem de pousos e decolagens. Foram seis horas de contemplação de aeronaves e milhares de cliques.

O primeiro ponto de observação foi organizado na cobertura do Pavilhão de Autoridades. Antes mesmo de o Sol nascer, os spotters puderam registrar imagens de aviões com pinturas especiais, como o Pateta e a bandeira do Brasil, ambos da Azul. A maior parte do evento ocorreu em uma área especialmente preparada, ao lado da Seção Contra Incêndio do Aeroporto de Congonhas. Com vista privilegiada para a pista, os spotters puderam registrar diversas movimentações da aviação comercial e executiva. Durante o período, foram mais de 200 pousos e decolagens.

Os fotógrafos ainda puderam visitar a área inferior do único EMAS da América Latina, num momento mais do que aguardado para os aficcionados pelo setor aéreo. O EMAS é um sistema de contenção com materiais de engenharia (do inglês Engineered Materials Arrestor System), mecanismo que promove a rápida desaceleração de aeronaves em caso de saída do ponto de frenagem. Por fim, o Spotter Aena retornou para a cobertura do Pavilhão de Autoridades, local que rendeu lindas imagens dos pousos e decolagens.

‌



“Foi um dia de abrir as portas do nosso querido Aeroporto de Congonhas para quem mais ama registrar cada detalhe da aviação: os spotters. Ver a alegria e o brilho nos olhos desses convidados foi incrível. O sucesso foi tão grande, que já deixamos aqui o nosso compromisso: em breve teremos o segundo Spotter Aena”, celebrou Kleber Meira, diretor do Aeroporto de Congonhas.

“O Spotter Aena estava sendo planejado desde que assumimos a gestão do aeródromo, em outubro de 2023. Estamos elevando o conceito de aeroporto, que busca integrar toda uma gama de entusiastas e apaixonados por aviação”, afirmou Tiago Dantas, gerente de operações de Congonhas.

‌



A realização do Spotter Aena também foi comemorada pelos participantes do evento. “Eu gostei particularmente de todo cuidado que a equipe teve com a gente, todo o preparo do local, das escolhas dos pontos de observação com relação à luz, com relação à posição da pista. Eles cuidaram muito bem de tudo. Isso foi muito importante,” comentou William Padula.

“Desde a recepção, percebemos a preocupação com a movimentação das aeronaves, que durou todo o dia. A equipe de Congonhas pensou em muitos detalhes, nas pinturas diferentes dos aviões, no melhor posicionamento para a gente fotografar, tudo foi muito especial”, celebrou Guilherme Jun Fujitaki.

‌



“Estamos acostumados com alguns aeroportos chamarem menos gente, mas aqui ficou legal mesmo com mais de 100 pessoas. Notamos tudo muito organizado e com um briefing bem bacana. As equipes da Aena foram muito simpáticas e atenciosas. Estão de parabéns,” elogiou Fernando Garcia.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.