Programa ambiental vai medir poluentes emitidos por veículos de serviço de solo em GRU Airport Objetivo da iniciativa é medir o índice e qualidade da fumaça que sai dos escapamentos da frota movida a diesel Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/06/2025 - 18h52 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iniciativa faz parte do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte Divulgação Abesata

A Abesata (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo) firmou uma parceria com a Fetcesp (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo) para avaliar a quantidade de poluentes emitidos pelos caminhões, ônibus, tratores e demais equipamentos das empresas de serviços de solo do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU Airport). A iniciativa faz parte do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, criado pela Fetcesp. A primeira visita ao aeroporto aconteceu na semana passada (27/05), para que fosse verificada a compatibilidade dos softwares com os equipamentos usados pelas empresas.

A associação convidou as empresas de ground handling Proair, WFS-Orbital, dnata, Swissport, Universal Aviation e Tristar, que atuam no aeroporto, a participarem do projeto, sem custo algum para elas. Os resultados das coletas, no entanto, serão confidenciais, enviados individualmente a cada empresa e acompanhados pelo Fetcesp.

“É uma iniciativa que existe há bastante tempo, mas é inédita no setor aeronáutico. Acredito que será de grande importância conhecer os níveis de poluentes das empresas de serviço de solo e, a partir deles, fazer ajustes e melhorias para colaborar com a preservação do meio ambiente”, afirma Ricardo Aparecido Miguel, diretor-presidente da Abesata. O executivo lembra que o segmento de ground handling trava uma enorme batalha hoje para obter financiamento e garantir a renovação da frota usada nos principais aeroportos, a ideia é trocar veículos antigos e movidos a combustíveis fósseis por uma frota eletrificada. A questão passa inclusive pela segurança jurídica dos contratos entre empresas em solo e companhias aéreas.

O Despoluir existe desde 2007 e é o maior programa ambiental da iniciativa privada do país, tendo como objetivo a eficiência energética, a redução da emissão de poluentes e a melhoria da qualidade do ar mediante a regularização ambiental de veículos movidos a diesel. É realizado nas próprias empresas participantes, onde são realizados testes de opacidade nos veículos e indicando uma melhor solução para a redução das emissões de poluentes.

‌



O Despoluir, que é credenciado à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Quando for o caso, o projeto oferece às empresas parceiras a possibilidade de redução de 70% do valor da multa por emissão de fumaça em excesso mediante a comprovação da manutenção do veículo e redução dos índices de emissão de poluentes conforme o estabelecido pela legislação. As empresas que atingem os níveis ideais são reconhecidas com o PremiAR – Transportando um Mundo Verde, reconhecimento à empresa por parte da Fetcesp.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.