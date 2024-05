Programa Boeing ecoDemonstrator testará novas tecnologias para melhorar a reciclagem e eficiência operacional

Alto contraste

Boeing: novas tecnologias para melhorar a reciclagem dos itens da cabine e a eficiência operacional Boeing Test and Evaluation, Boeing Flight Test, Flight Operations Multimedia, WB212, 777-200ER, ecoD, ecoDemonstrator, Air 2 Air photo flight (BH3CT58)

A Boeing está testando mais de trinta tecnologias no seu programa ecoDemonstrator com foco em fortalecer a eficiência operacional e sustentabilidade dos interiores de cabine, uma das partes mais desafiadoras da reciclagem de uma aeronave. A empresa iniciará os testes este mês usando um 777-200ER, de alcance estendido.

Os projetos do ecoDemonstrator da Boeing incluem:

Operações aeroportuárias: testes para permitir táxi com um único motor e autorizações de táxi digital para reduzir o consumo de combustível e melhorar a segurança, reduzindo a carga de trabalho do piloto.

testes para permitir táxi com um único motor e autorizações de táxi digital para reduzir o consumo de combustível e melhorar a segurança, reduzindo a carga de trabalho do piloto. Ruído aeroportuário: quantificar os benefícios de procedimentos de operação de voo, como uma trajetória de aproximação mais íngreme e uma abordagem de descida contínua, reduzindo o ruído na comunidade, o consumo de combustível e as emissões.

quantificar os benefícios de procedimentos de operação de voo, como uma trajetória de aproximação mais íngreme e uma abordagem de descida contínua, reduzindo o ruído na comunidade, o consumo de combustível e as emissões. Materiais que reduzem o desperdício: revestimentos de pisos mais leves, recicláveis, duráveis e painéis de teto de fibra de carbono reciclada - ambos feitos com 25% de resina à base de biocombustível.

revestimentos de pisos mais leves, recicláveis, duráveis e painéis de teto de fibra de carbono reciclada - ambos feitos com 25% de resina à base de biocombustível. Redução de ruído e peso: isolamento da cabine para reduzir melhor o ruído, regular a umidade, temperatura, e painéis acústicos revestidos de tecido para o anteparo e a galley.

isolamento da cabine para reduzir melhor o ruído, regular a umidade, temperatura, e painéis acústicos revestidos de tecido para o anteparo e a galley. Conceitos futuros de cabine: Assentos de classe econômica e executiva com sensores que detectam se alguém está sentado durante a decolagem e o pouso, o que pode melhorar a segurança e reduzir a carga de trabalho da tripulação e o tempo de manutenção; lavatório de conservação de água sem contato; e tecnologias de galley para tornar o serviço de cabine mais eficiente e reduzir o desperdício de alimentos

“O programa ecoDemonstrator da Boeing nos ajuda a fazer melhorias tangíveis em nossos produtos - permitindo-nos reduzir impactos ambientais do voo, melhorar a experiência a bordo e fortalecer a segurança de nossas aeronaves”, disse Stephanie Pope, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes. “Somos gratos pelas muitas parcerias dentro e fora da aviação que nos ajudam a transformar o aparentemente impossível em realidade.”

“O programa ecoDemonstrator está entre nossos demonstradores de voo mais icônicos, tendo testado 250 tecnologias desde o primeiro voo, em 2012″, disse Brian Moran, Boeing Chief Sustainability Officer. “Os testes deste ano de vários interiores de cabine visam ajudar a resolver questões sobre partes de nossas aeronaves que não são reutilizáveis ou recicláveis, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de combustível e a carga de trabalho da tripulação.”

Quatro das tecnologias de cabine serão apresentadas na Aircraft Interiors Expo 2024 em Hamburgo, Alemanha, de 22 a 24 de maio. Desde seus primeiros voos em 2012, quase todas as plataformas do programa ecoDemonstrator da Boeing voaram com combustível sustentável de aviação (SAF) e, este ano, a principal aeronave voará com uma mistura de 30/70 de SAF e combustível de jato convencional.

Mais informações sobre o programa ecoDemonstrator estão disponíveis em boeing.com/ecoDemonstrator.

Os compromissos, parcerias e esforços de sustentabilidade da Boeing estão disponíveis em Link.

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa usa os talentos da sua base de fornecedores globais para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. Sua equipe diversificada está comprometida com inovações para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada em seus valores centrais de segurança, qualidade e integridade.

