Programa de capacitação em gestão de viagens corporativas tem inscrições abertas

A VOLL, agência de viagens corporativas digital da América Latina, promove a segunda edição da temporada 2025 da Primeira Classe, no dia 28 de maio, das 9h às 12h, no restaurante Praça São Lourenço, em São Paulo (SP), e vai revelar, como tema central, quais são as métricas de atendimento que devem ser monitoradas pelos profissionais à frente da gestão de viagens corporativas. Para ministrar a aula prática, estarão à frente do programa de masterclasses, as líderes: Lívia Maciel, COO na VOLL, Dalva Camargo, diretora de operações na VOLL e as convidadas Daniela Reis, diretora comercial na Zendesk e Viviane Moraes, gestora de viagens no McDonald’s.

Com temas inovadores e um olhar 360º sobre o que há de mais atual no setor, a Primeira Classe é uma iniciativa da VOLL e criada em parceria com a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev). Para ter a oportunidade de receber um dos 30 convites disponíveis para o evento exclusivo, é preciso fazer cadastro no site Link.

“Essa é, certamente, uma oportunidade para que os agentes dos segmentos de suprimentos e viagens corporativas possam saber mais sobre a aplicabilidade da tecnologia e da inteligência artificial para dominar a gestão da operação de viagens — indo muito além do painel de SLA de cotação e emissão de reservas”, afirma Luiz Moura, cofundador da VOLL e conselheiro de Turismo da FecomercioSP.

O encontro, que tem como objetivo estimular a troca de ideias, criatividade e elaboração de novas soluções, também inclui uma experiência gastronômica diferenciada no agradável restaurante Praça São Lourenço, situado no bairro da Vila Olímpia. “Junto à Alagev, a Primeira Classe estreou no ano passado com grande engajamento e com o objetivo de expandir o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas, elevando o nível de performance do setor em todo país a partir do contato direto entre os participantes das masterclasses e os profissionais que são referência nesse mercado, abrindo um espaço para debates construtivos”, comenta Luiz.

A VOLL é impulsionadora da revolução no mercado de gestão de viagens corporativas na América Latina. A TMC une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem e de gestão para simplificar as experiências dos profissionais das grandes empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros.

Hoje, os mais de 800 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, XP, Localiza, Nubank, CPFL Energia, iFood, Vitru Educação, Grupo Santa Cruz e Andrade Gutierrez. Saiba mais sobre a VOLL em www.govoll.com .

SERVIÇO

II Primeira Classe

Data: 28/05/2025 - 9h às 12h

Local: Restaurante Praça São Lourenço – Rua Casa do Ator, 608, B. Vila Olímpia, São Paulo/SP

Público: profissionais de gestão de viagens corporativas, facilities e procurement

Inscrições gratuitas em: Link

