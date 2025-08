Programa de Estágio da Azul abre 26 vagas para Barueri e Campinas Interessados podem se inscrever entre 04 e 24 de agosto na plataforma da empresa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2025 - 06h23 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h40 ) twitter

Giovanna Fachine, estagiária Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul anuncia a abertura de 26 vagas do seu Programa de Estágio 2025, para diversas áreas. Os selecionados vão atuar nas cidades de Barueri,onde está localizada a sede da empresa, e Campinas, onde a companhia mantém seu hangar de manutenção - considerado o maior da América Latina. Desde 2022, a companhia incorporou 53 estagiários ao seu quadro de funcionários, de um total de 166 participantesdo programa.

O objetivo da companhia é atrair estudantes de ensino superior de diversos cursos, como Administração, Ciências Aeronáuticas, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística, Engenharia, Marketing e Propaganda, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia da Informação, entre outros. Neste sentido, para a atração de novos talentos, a aérea mantém parceria com instituições de ensino importantes, como Universidade Paulista (Unip), Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP), Mackenzie e Anhembi Morumbi.

“A Azul vive um momento de evolução e crescimento, o que inclui a inovação e o foco no desenvolvimento de novos talentos. Nosso Programa de Estágio reflete essa nova fase, sendo uma plataforma estratégica para atrair e formar os futuros líderes da aviação.

Mais do que uma porta de entrada, é uma jornada de aprendizado contínuo, onde jovens têm a oportunidade de encontrar espaço para trabalhar suas habilidades e construir suas carreiras“, afirma Antônio Dibai, diretor de Pessoas da Azul.

‌



Conexões - Giovanna Fachine, estudante de Direito da Unip, viu seus horizontes profissionais se ampliarem ao ingressar no programa da Azul em 2024. Hoje, atua em uma das áreas mais estratégicas da companhia, o setor de Fleet Transactions (Transações de Frota). “Sou apaixonada por aviação, e o estágio tem sido uma experiência transformadora. Em poucos meses, mergulhei em temas complexos como negociações com lessores e contratos de leasing, que exigem muita atenção e dedicação. Estou muito feliz por contribuir com o crescimento da Azul”, destaca.

Já para Pablo Oliveira, estudante de Psicologia da Universidade São Judas Tadeu, a experiência na Azul transformou sua visão sobre o mundo corporativo. “O programa me proporcionou a oportunidade de transitar do terceiro setor para a aviação, em uma empresada dimensão e relevância da Azul, o que ampliou significativamente minhas expectativas. Atuando na área de Impacto Social da companhia, enfrentei novos desafios e compreendi melhor os processos internos, desenvolvendo uma nova perspectiva para o futuro”, afirma.

‌



Raio-x do processo

Pré-requisitos - Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, nível intermediário de inglês e disponibilidade para trabalho presencial. O estágio tem duração de dois anos, com carga horária de 6 horas diárias (com disponibilidade entre 9h e 16).Os recrutadores da Azul deram dicas para os candidatos que queiram se destacar positivamente no processo seletivo, como alinhamento aos valores da companhia e habilidades sociais como boa comunicação, proatividade, disposição para aprender, adaptabilidade, organização e flexibilidade.

‌



Jornada - O processo seletivo contará com etapas como testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas presenciais. Os aprovados seguirão para exames admissionais e assinatura do contrato, com início previsto para outubro de 2025. Os novos Tripulantes também participarão de uma Trilha de Desenvolvimento, com workshops técnicos, visitas a áreas estratégicas e ações voltadas à integração e ao crescimento profissional dentro da cultura da Azul.

Benefícios - Além da bolsa-auxílio, os jovens talentos receberão auxílio-transporte, alimentação no refeitório da companhia, seguro de vida, convênios médico e odontológico, além de acesso a plataformas de bem-estar, como Zenklub e Gympass. Os estagiários também poderão usufruir do benefício de passagens aéreas gratuitas para os destinos operados pela Azul.

Para se inscrever, basta clicar neste link.

