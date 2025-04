Programa Social da Azul já levou mais de 400 pacientes com câncer e seus acompanhantes para tratamento em Barretos Desde 2018, o Conexão Azul Rosa transforma doações de pontos do programa Azul Fidelidade em passagens aéreas gratuitas e acesso a cuidados oncológicos no Hospital de Amor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 18h57 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h57 ) twitter

Azul: cuidados oncológicos no Hospital de Amor, referência nacional em tratamento contra o câncer Vinicius Magalhaes

Uma das campanhas sociais mais importantes e reconhecidas da Azul é o Outubro Rosa, quando a companhia muda de cor para promover ações de conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Mas o engajamento da aérea e de todos os seus Tripulantes com a causa vai além do 10º mês do ano. Durante todos os meses, a companhia promove e investe em iniciativas que têm contribuído diretamente e indiretamente para oferecer acesso aos melhores cuidados com a saúde feminina. Um dos exemplos dessas ações é o Conexão Azul Rosa, resultado de uma parceria entre a Azul e o Hospital de Amor, referência em Oncologia.

Desde 2018, o programa social já transportou mais de 400 pacientes e seus acompanhantes, de todas as regiões do país, para a unidade principal do hospital, em Barretos (SP). No total, mais de 540 viagens foram realizadas graças às doações de pontos feitas por Clientes do programa Azul Fidelidade. Sim, qualquer pessoa – Tripulantes que trabalham na Azul ou Clientes – que queira apoiar a causa e ser responsável por aumentar essas conexões aéreas rumo ao tratamento e à cura do câncer pode participar do projeto.

Os bilhetes aéreos são emitidos exclusivamente com pontos doados no site do programa de fidelidade da Azul, a partir de 1.000 pontos, com opções de 3.000, 5.000 e 10.000 pontos. As doações podem ser feitas clicando aqui, e não há limite de contribuições por CPF. Com cerca de 8.000 pontos, por exemplo, já é possível viabilizar um voo de ida e volta para uma paciente. Uma única doação pode significar o acesso ao tratamento necessário.

“É impressionante como um gesto simples pode transformar vidas. Muitos Clientes deixam seus pontos expirarem sem saber que eles poderiam ser utilizados para causas como essa. Com o Conexão Azul Rosa, os pontos doados viram esperança, acolhimento e cuidado. Ajudamos a mudar histórias todos os dias — e queremos fazer ainda mais, com o apoio de quem voa com a gente”, afirmou Cristina Yoshida, diretora da Azul Fidelidade.

Com uma malha aérea que contempla todos os cantos do Brasil, a Azul consegue atender pacientes das mais diferentes localidades. Do total de voos realizados pelo programa, 36,3% tiveram origem no Sudeste, 29,8% no Norte, 17,1% no Nordeste, 14,5% no Centro-Oeste e 2,4% no Sul.

