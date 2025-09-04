Projeto Cultivar Esportes chega a São Luís com aulas gratuitas de voleibol e judô para crianças da rede pública Iniciativa do Instituto Motiva, em parceria com o Aeroporto de São Luís, vai atender 140 alunos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2025 - 02h05 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h05 ) twitter

Projeto vai oferecer aulas gratuitas de voleibol e judô para 140 crianças e adolescentes de comunidade Divulgação Instituto Motiva

O esporte como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas chegou à Vila Cascavel. Foi lançado oficialmente na última sexta-feira (29), na Unidade de Educação Básica Dom José de Medeiros Delgado, o Projeto Cultivar Esportes, que vai oferecer aulas gratuitas de voleibol e judô para 140 crianças e adolescentes da comunidade, com idades entre 6 e 17 anos.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Motiva, com apoio do Aeroporto de São Luís e da ONG Instituto Mais Ação, viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. O objetivo é incentivar hábitos saudáveis, fortalecer valores como disciplina, respeito e espírito de equipe, além de criar oportunidades para jovens em uma área considerada de vulnerabilidade social.

As atividades serão realizadas duas vezes por semana, com turmas divididas entre voleibol e judô. Cada participante recebeu uniforme completo – kimono e camisa para os judocas, e camisa, short e meião para os jogadores de vôlei – além de materiais adequados como tatames, bolas, redes e cones.

O lançamento contou com a presença de autoridades locais, representantes da concessionária, famílias, alunos e professores. O momento foi marcado pela entrega simbólica dos uniformes, apresentações de judô e integração entre comunidade e escola.

Para Marcelo Angelim, gerente do Aeroporto de São Luís, o projeto representa um marco para a região. “Mais do que esporte, o Cultivar Esportes traz inclusão, disciplina e esperança para crianças e famílias. É uma iniciativa que transforma realidades e reforça o compromisso da Motiva em estar próxima da comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento social”, destacou.

A diretora da UEB Dom José de Medeiros Delgado, Lina Menezes, ressaltou a importância da chegada do projeto em uma área de risco social. “Essas crianças agora têm a oportunidade de ocupar o tempo com algo que constrói futuro. O esporte abre portas e afasta nossos alunos das situações de vulnerabilidade que fazem parte do contexto da região”, afirmou.

Para as famílias, o início das aulas é motivo de celebração. Suzane de Araújo, mãe do estudante Wallafy, de 13 anos, que integra a turma de judô, contou que a mudança já é perceptível. “Antes, ele só ficava em casa, sem muita perspectiva. Agora, acorda animado para treinar. É uma felicidade imensa ver meu filho fazendo parte de algo tão importante”, disse emocionada.

O próprio Wallafy também fez questão de compartilhar sua empolgação. “Estou muito feliz de estar no judô. Quero aprender bastante e, quem sabe, no futuro, ser um atleta. É um sonho que está começando agora”, afirmou o jovem.

No voleibol, a estudante Yasmin Gomes, de 15 anos, iniciou as aulas ao lado da mãe, Idaiane Pinheiro, que reforçou a importância da oportunidade. “Minha filha sempre gostou de esporte, mas não tínhamos condições de pagar uma escolinha. Aqui ela tem tudo de graça, com professores preparados e amigos que incentivam. É um presente para nós”, destacou.

Com a chegada a São Luís, o Cultivar Esportes alcança sua oitava edição, estando presente em cidades onde a Motiva administra aeroportos, como Petrolina (PE), Navegantes (SC), Pelotas (RS), Londrina (PR), Palmas (TO) e Teresina (PI).

