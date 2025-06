Qantas, da Austrália, recebe seu primeiro Airbus A321XLR Modelo tem capacidade de longo alcance do A321XLR. Aeronave voou das instalações da Airbus para Sydney, com apenas uma parada para descanso da tripulação em Bangkok Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 11h12 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h12 ) twitter

Qantas A321XLR apresenta um layout de duas classes, com 20 assentos na Classe Executiva e 177 na cabine principal Divulgação Airbus

A Qantas Airways da Austrália se tornará a operadora de lançamento da Ásia-Pacífico do A321XLR de corredor único de última geração após a entrega de sua primeira aeronave da linha de montagem da Airbus em Finkenwerder, Hamburgo.

Refletindo a capacidade de longo alcance do A321XLR, a aeronave está voando das instalações da Airbus para Sydney, com apenas uma parada para descanso da tripulação em Bangkok.

Equipado com motores Pratt & Whitney GTF, o Qantas A321XLR apresenta um layout de duas classes, com 20 assentos na Classe Executiva e 177 na cabine principal. A Qantas operará inicialmente o A321XLR em voos domésticos na Austrália, com potencial para abrir novos voos em rotas secundárias para a Ásia.

No total, o Grupo Qantas encomendou 40 aeronaves A321XLR no âmbito do seu programa de modernização da frota, com 28 aeronaves alocadas à Qantas e 12 à subsidiária de baixo custo Jetstar. Estas aeronaves fazem parte dos pedidos pendentes da companhia aérea com a Airbus, que incluem 128 aeronaves de corredor único e 24 aeronaves widebodies A350-1000.

‌



O A321XLR é o próximo passo evolutivo da Família A320neo, respondendo às necessidades do mercado por mais alcance e carga útil, criando ainda mais flexibilidade e valor para as companhias aéreas.

Em voos típicos, oferece o maior alcance entre todas as aeronaves de corredor único – até 4.700 milhas náuticas – e proporciona uma redução de 30% no consumo de combustível e nas emissões de carbono em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior. Até o momento, a Airbus já garantiu mais de 500 pedidos para este modelo.

‌



Assim como todas as aeronaves da Airbus, a aeronave A321XLR já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A Airbus tem como meta que suas aeronaves sejam capazes de voar com até 100% de SAF até 2030.

‌



