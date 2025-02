Qatar Airways anuncia novos destinos na América do Sul: Bogotá e Caracas Aérea dá as boas-vindas às duas capitais como seus 15º e 16º destinos nas Américas, inaugurando seu segundo voo mais longo para a região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h46 ) twitter

Boeing 777-200LR equipadas com 42 assentos na Classe Executiva e 234 na Classe Econômica Divulgação Qatar Airways

A Qatar Airways tem o prazer de anunciar sua mais recente expansão nas Américas com o lançamento de dois voos semanais, às quartas e domingos, a partir do início do verão de 2025 do hemisfério norte. Esses voos conectarão o Aeroporto Internacional de Hamad (DOH), em Doha, ao Aeroporto Internacional El Dorado (BOG), em Bogotá, Colômbia, e seguirão para o Aeroporto Internacional Simón Bolívar (CCS), em Caracas, Venezuela. O voo de retorno de Caracas será direto para Doha.

Este novo serviço torna a Qatar Airways a primeira e única companhia aérea a oferecer voos diretos do Oriente Médio para a Colômbia e a única companhia do Oriente Médio operando na Venezuela. Com a adição de Bogotá e Caracas, a Qatar Airways expande sua rede nas Américas para um total de 16 destinos, juntando-se a cidades importantes como Dallas, Miami, Nova York, São Paulo e Toronto.

Operados por aeronaves Boeing 777-200LR equipadas com 42 assentos na Classe Executiva e 234 na Classe Econômica, os novos serviços para Bogotá e Caracas proporcionarão aos viajantes de duas das cidades mais movimentadas da América do Sul acesso conveniente ao Oriente Médio e além, graças à forte rede global da Qatar Airways, que alcança mais de 170 destinos.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, afirma: “O lançamento de voos para Bogotá e Caracas marca um momento transformador para a Qatar Airways e para os viajantes da América do Sul. Como a primeira companhia aérea a oferecer voos diretos do Oriente Médio para a Colômbia e a única companhia do Oriente Médio a voar para a Venezuela, estamos criando novas oportunidades para conectar pessoas, culturas e comércio.

“Com isso, os passageiros podem esperar experimentar a hospitalidade de classe mundial da Qatar Airways enquanto continuamos a atingir novos patamares em viagens de longa distância com nosso segundo voo mais longo para as Américas. Essas rotas representam nosso compromisso em oferecer experiências de viagem pioneiras e em redefinir a conectividade global com nosso serviço premiado.”

A Melhor Companhia Aérea do Mundo, eleita pela Skytrax pela oitava vez em 2024, mantém o compromisso de levar seu serviço premiado a novos mercados. Ao expandir para a Colômbia e Venezuela, a Qatar Airways busca ampliar sua presença na América do Sul, oferecendo aos viajantes da região conectividade excepcional, conforto e atendimento de excelência. Os voos estarão à venda em breve.

