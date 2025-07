Qatar Airways assina acordo com a Kenya Airways com terceiro voo diário entre Doha e Nairóbi As transportadoras aumentarão o serviço entre o Catar e o Quênia e o codeshare em suas redes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h11 ) twitter

Kenya Airways: memorando de entendimento com a Qatar Airways Mark Harkin via Wikimedia Commons

A Qatar Airways assinou um memorando de entendimento com a companhia aérea nacional do Quênia, a Kenya Airways, informa a Airline Geeks. Pelo acordo, a Qatar Airways deverá lançar um terceiro voo diário entre Doha e Nairóbi. Isso ocorrerá por meio de um voo codeshare operado com a Kenya Airways. O serviço será complementado pelo lançamento de voos operados pela Kenya Airways e comercializados pela Qatar Airways entre Mombasa e Doha durante o inverno.

Ambas as companhias aéreas também compartilharão seus voos em suas malhas para oferecer conexões e mais opções aos viajantes. Além disso, as companhias aéreas colaborarão em outras áreas, incluindo carga, serviços aeroportuários e terrestres, desenvolvimento de produtos, programas de fidelidade e compras, além de manutenção, reparo e revisão (MRO).

A Qatar Airways está fortalecendo sua presença na África por meio de parcerias e aquisições. Em agosto do ano passado, a companhia aérea adquiriu uma participação de 25% na Airlink, empresa privada da África do Sul . A empresa também está em processo de aquisição de uma participação significativa na RwandAir, a companhia aérea nacional de Ruanda. Esta transação ainda não foi finalizada.

‌



“Esta parceria é mais uma demonstração do aprofundamento dos nossos laços com a região africana”, afirmou Badr Mohammed Al-Meer, CEO do Qatar Airways Group, em um comunicado à imprensa. “O acordo de hoje – que acontece ao celebrarmos 20 anos de voos para o Quênia – soma-se ao nosso reconhecido histórico de parcerias em todo o continente, mais recentemente por meio do nosso investimento na Airlink. Nossa crescente colaboração com nossos parceiros africanos garante que a Qatar Airways continue a contribuir para o ecossistema aeronáutico e econômico em rápida evolução do continente.”

O acordo foi assinado em Doha por Al Meer e pelo diretor administrativo e CEO do Kenya Airways Group, Allan Kilavuka.

‌



“Esta parceria alinha-se perfeitamente com a robusta estratégia de recuperação da nossa companhia aérea, que permitiu à Kenya Airways retornar ao lucro pela primeira vez em mais de uma década no início deste ano. A colaboração também ajudará a acelerar os esforços da Kenya Airways para impulsionar o turismo e as atividades de carga aérea, transformando estas e outras em propulsores essenciais do crescimento econômico para o Quênia e a região da África Oriental”, afirmou Kilavuka em um comunicado.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.