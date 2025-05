Relatório mostra tendências de viagens para as férias de julho e alternativas para economizar Estudo do Kayak revela destinos domésticos e internacionais com as maiores quedas de preços nos voos comparado ao ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/05/2025 - 02h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O recém-lançado estudo do metabuscador dedicado às férias apresenta os destinos que são tendência entre os brasileiros Divulgação Kayak

Será que é realmente necessário fugir da alta temporada, para realizar viagens econômicas? De acordo com o novo relatório do KAYAK, buscador de viagens, Check-in para sua viagem: Guia para economizar nas férias de julho de 2025, a resposta é não. A análise revela que os preços dos voos caíram para quase metade dos 55 destinos mais pesquisados​para o mês de recesso escolar, de 01 a 31 de julho, em que as pessoas tendem a aproveitar para viajar em família.

“Julho é considerado um mês de alta temporada e a falta de informações pode impactar diretamente os gastos do viajante. Por isso disponibilizamos uma página inteira dedicada a trazer dados atualizados sobre eventos específicos ou época do ano, para que os viajantes tenham uma visão clara de como o setor está se comportando e, baseado nisso, consigam fazer escolhas seguras e, acima de tudo, mais econômicas”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Tudo o que o viajante precisa saber sobre este mês de julho para tomar decisões assertivas!

As viagens domésticas se mantiveram firmes este ano, com tarifas médias das passagens aéreas caindo 3% e buscas por voos aumentando 4% comparado ao ano passado. Natal, Manaus, Florianópolis e Brasília estão entre os destinos nacionais mais populares e todos apresentaram redução nos preços médios, variando de 9% a 22%.

‌



Internacionalmente, os destinos com quedas nos preços médios dos voos estão na América do Sul e Caribe. Santiago, no Chile, está entre os mais buscados e teve uma redução média de 10%, enquanto Punta Cana apresentou uma queda de 28%. Mas a grata surpresa para aqueles que sonham em conhecer os parques temáticos de Orlando nessas férias, é que a cidade apresentou uma redução média de 14% comparado a julho de 2024.

Ranking dos destinos com as maiores quedas nos preços médios de voos para julho de 2025

‌



Entre as preferências internacionais dos brasileiros para essas férias de julho, os destinos na Europa são a maioria, enquanto duas cidades argentinas e duas estadunidenses também aparecem no ranking de mais buscadas. Um dos destaques na lista é Santiago, no Chile, que não apenas está entre os mais desejados, como é o destino com o menor preço médio para voos de ida e volta, custando R$1.610.

Confira o ranking completo dos destinos internacionais mais populares para viajar em julho de 2025:

‌



O que a Ásia, Europa e nordeste brasileiro têm em comum nessas férias? Todos parecem ser tendência entre os viajantes!

Com 81% dos brasileiros buscando lugares novos para explorar*, essas regiões registraram o maior aumento nas buscas de voos em relação ao ano passado. A agitada Tóquio e os refúgios litorâneos no Nordeste brasileiro, como João Pessoa, São Luís e Vitória da Conquista, fazem barulho como possíveis tendências para o período. Enquanto Paris e Atenas mostram que os viajantes brasileiros estão prontos para viajar para longe em busca de cultura e boa comida.

Top 10 destinos com maior aumento no volume de buscas por voos para julho de 2025 vs julho de 2024

Para gastar mais com drinks, e menos com passagens, o KAYAK revela os dias mais acessíveis para viajar em julho

Dados do KAYAK mostram que, embora o início de julho, especialmente entre os dias 3 a 8, seja a época mais cara para voar, tanto no Brasil quanto no exterior, os preços caem na segunda quinzena do mês, tornando o período ideal para economizar. Os voos domésticos de ida e volta caem para R$920 e R$989 nos dias 25 e 26 de julho – 29% mais baratos que a média de julho.

Os preços dos voos internacionais ficam em média em R$2.402 em 25 de julho, quase metade do preço da alta temporada do início de julho. Se a viagem precisa acontecer logo no início do mês, o metabuscador recomenda procurar voos internacionais no dia 7 de julho e voos domésticos no dia 3 para economizar mais.

“As informações de dias mais baratos para voar, associadas às nossas ferramentas gratuitas, ajudam o viajante a confirmar se ele está fazendo um bom negócio. Tanto o novo KAYAK.ai e o KAYAK PriceCheck, auxiliam na tomada de decisões de viagem mais inteligentes financeiramente e evitam que gastos excessivos prejudiquem a experiência”, comenta Gustavo.

O metabuscador ainda traz para o viajante opções de destinos que custam até R$7.000 combinando voos e hospedagem, para viagens de uma semana, e dicas do Gustavo Vedovato para viajar como um expert nessas férias de julho. Visite o relatório Check-in para sua viagem: Guia para economizar nas férias de julho de 2025 completo para mais insights.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.