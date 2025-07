Relatório preliminar confirma: acidente da Air India foi motivado por desligamento de motor Registros de voo do Boeing 787 que caiu em Ahmedabad sugerem que os interruptores de combustível foram desativados segundos após a decolagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h48 ) twitter

Boeing 787-8 da Air India Kentaro Iemoto via Wikimedia Commons

O Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) publicou hoje, como era esperado, seu relatório preliminar sobre a queda do voo AI171 da Air India, que ocorreu em 12 de junho. Segundo o Aviacionline, dados recuperados do gravador de voo (EAFR) do Boeing 787-8, registro VT-ANB, indicam que a sequência catastrófica começou quando os interruptores de corte de combustível para ambos os motores foram movidos da posição “RUN” para a posição “CUTOFF” apenas três segundos após a aeronave decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel (VAAH). Na última quarta-feira, o blog noticiou que o site especializado em investigações sobre acidentes aeronáuticos, The Air Current, adiantou que os técnicos analisavam a possível interrupção de fornecimento de combustível no avião que resultou no acidente. O acionamento das válvulas pode ter ocorrido involuntária. Veja a imagem dos interruptores no painel:

As válvulas no painel Reprodução

O voo, com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres (EGKK), transportava 230 passageiros e 12 tripulantes. A aeronave caiu aproximadamente às 08h09 UTC em uma área residencial a 0,9 milhas náuticas do final da pista 23, resultando na morte de todos os tripulantes, 229 passageiros e 19 pessoas em solo. Apenas um passageiro sobreviveu com ferimentos graves.

De acordo com os dados do Gravador de Voo Aerotransportado Aprimorado (EAFR) , a aeronave decolou às 08:08:39 UTC. Três segundos depois, ao atingir a velocidade de 180 nós, os interruptores de combustível dos motores GEnx-1B foram movidos para a posição de corte, interrompendo o fluxo de combustível.

A gravação de voz da cabine capturou uma conversa crucial entre os pilotos. Um deles perguntou ao outro por que ele havia desligado os motores, ao que o segundo piloto respondeu que não. Essa conversa sugere que a ação foi inesperada e não intencional por parte da tripulação.

‌



Como consequência direta da perda de potência de ambos os motores, a Ram Air Turbine (RAT) foi acionada automaticamente para fornecer energia hidráulica de emergência, fato confirmado pelos dados de voo e pelas imagens das câmeras de segurança do aeroporto.

O que se sabe até agora?

Qual foi a principal causa do acidente do voo AI171?

‌



O relatório preliminar indica que os interruptores de combustível de ambos os motores foram movidos para a posição “CUTOFF” segundos após a decolagem, causando o desligamento de dois motores.

Foi uma ação intencional dos pilotos?

‌



A gravação de voz da cabine sugere que não. Um piloto expressou surpresa e o outro negou ter movido os interruptores.

Havia algum problema conhecido com a aeronave? Um boletim da FAA de 2018 alertou sobre um possível problema com o recurso de travamento dos interruptores de controle de combustível neste modelo de aeronave. As inspeções recomendadas eram apenas um aviso e não haviam sido realizadas na aeronave.

Doze segundos após o corte inicial, a tripulação tentou reacender a luz, movendo os interruptores de volta para a posição “RUN”. O motor 1 mostrou sinais de recuperação, mas o motor 2 não conseguiu recuperar sua velocidade máxima antes que a aeronave colidisse com vários prédios do complexo da Faculdade de Medicina BJ. A tripulação transmitiu um sinal de “MAYDAY” às 08:09:05 UTC, segundos antes da gravação parar.

O relatório também destaca um fator contextual relevante. Em dezembro de 2018, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu o Boletim Especial de Informações sobre Aeronavegabilidade (SAIB) NM-18-33 . Este documento alertava para o “potencial desengate do recurso de travamento do interruptor de controle de combustível” em vários modelos da Boeing, incluindo o 787. Um recurso de travamento desengate poderia tornar os interruptores mais suscetíveis a movimentos acidentais.

A Air India confirmou aos investigadores que as inspeções sugeridas no SAIB não foram realizadas no VT-ANB porque o boletim era consultivo e não uma diretriz de aeronavegabilidade obrigatória.

A investigação, liderada pelo AAIB da Índia , inclui a colaboração do NTSB dos EUA, bem como consultores técnicos da Boeing , GE Aviation e FAA . A equipe de investigadores continua analisando as evidências e, neste estágio, não emitiu recomendações de segurança para operadores de aeronaves Boeing 787 ou motores GEnx-1B .

