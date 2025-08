Resgate de passagens com milhas LATAM Pass em Porto Alegre cresce 36% em dois anos Programa de fidelidade da LATAM fortalece presença na região com parceiros estratégicos e amplia oportunidades de viagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h10 ) twitter

144 mil passagens emitidas com pontos saindo da capital gaúcha Vinicius Magalhães

O LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM, registrou um crescimento de 36% no número de passagens resgatadas com milhas a partir de Porto Alegre no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período de 2023. Foram 144 mil passagens emitidas com pontos saindo da capital gaúcha.

Porto Alegre é um mercado estratégico para a LATAM no Brasil. A companhia já anunciou investimentos relevantes na cidade em 2025, com destaque para duas novas rotas domésticas, três rotas com aumento de oferta e a estreia de uma operação internacional para Buenos Aires, que começa em setembro. Em paralelo, o LATAM Pass fortalece sua atuação local por meio de parcerias com instituições com forte presença na região, ampliando as possibilidades de acúmulo de milhas para os gaúchos.

Principais parceiros da LATAM no Rio Grande do Sul

Sicredi: A instituição financeira cooperativa permite o acúmulo de pontos no Programa de Recompensas dos Cartões Sicredi. A partir de 10.000 pontos, é possível transferi-los para o LATAM Pass por meio dos canais de atendimento do banco.

‌



Banrisul: Os clientes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul contam com o BanriClube, programa de fidelidade que permite a transferência de pontos para o LATAM Pass. Os pontos podem ser usados para resgatar passagens aéreas, hospedagens, produtos e serviços.

Grupo Zaffari: Nas lojas Zaffari, Bourbon e Cestto, clientes que usam os cartões Zaffari Card, Bourbon Card ou Cestto Card acumulam pontos no Programa Fidelidade Premium. Os pontos podem ser transferidos para o LATAM Pass a partir de 150 pontos.

‌



LATAM E O RIO GRANDE DO SUL

Novas rotas (estreiam em setembro):

‌



Porto Alegre–Belo Horizonte/Confins: 14 frequências semanais

Porto Alegre–Florianópolis: 7 frequências semanais

Porto Alegre–Buenos Aires/Aeroparque: 3 voos semanais (internacional)

Aumento de oferta (a partir de agosto/setembro):

Porto Alegre–Curitiba: de 7 para 12 voos semanais

Porto Alegre–Rio de Janeiro/Galeão: de 17 para 28 voos semanais

Porto Alegre–Brasília: de 14 para 21 voos semanais

Atualmente, a LATAM opera cerca de 170 voos semanais em Porto Alegre, com destinos nacionais (São Paulo/Guarulhos e Congonhas, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro/Galeão) e internacionais (Lima e Santiago). Todas as novas operações serão realizadas com aeronaves da família Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 passageiros, incluindo cabine Premium Economy.

