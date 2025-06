Revo anuncia investimento de 250 milhões de dólares para compra de 50 eVTOLs da Eve Empresa será a primeira a operar eVTOLs da subsidiária da Embraer em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h05 ) twitter

Celebrado na Paris Air Show 2025, contrato é o primeiro deste tipo assinado com a Eve em todo o mundo Arte Revo

A Revo – referência em mobilidade aérea de alto padrão – acaba de assinar um acordo vinculante com a Eve Air Mobility para a aquisição de até 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOLs. O contrato é o primeiro deste tipo assinado com a Eve em todo o mundo. No valor de 250 milhões de dólares, o acordo com a empresa subsidiária da Embraer foi celebrado durante o Paris Air Show 2025 - maior evento do setor. A Revo, que pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), será a primeira companhia a operar com os eVTOLs da Eve em São Paulo, o que reforça seu compromisso com a inovação e pioneirismo no segmento.

“Há dois anos, a Revo inovou ao oferecer voos de helicóptero com serviço de primeira classe e reserva em poucos minutos, seja para uma viagem individual, múltiplos assentos ou capacidade total da aeronave, algo até então inédito nesse mercado. Agora, um novo capítulo se inicia”, afirma João Welsh, CEO da Revo. “E a oportunidade que temos é enorme, já que grandes cidades ao redor do mundo, exatamente como São Paulo aqui no Brasil, precisam desesperadamente de soluções de mobilidade”. São Paulo é hoje a cidade com a maior frota de helicópteros do mundo, com mais de 410 aeronaves registradas e 260 helipontos, onde são realizados 2.200 pousos e decolagens todos os dias.

Desde seu lançamento, há quase dois anos, em São Paulo, a Revo trabalha no desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana avançada (UAM) que servirá de referência para a operação com os eVTOLs no transporte de passageiros, incluindo simulações bem-sucedidas de gerenciamento de tráfego aéreo urbano em São Paulo utilizando o software Vector da Eve. O acordo assinado entre as empresas garante acesso ao Eve TechCare, um pacote completo de suporte operacional projetado para otimizar as operações dos eVTOLs e maximizar o desempenho das frotas.

“Temos uma parceria sólida com a Eve Air Mobility desde o início da Revo. Depois de realizarmos testes conjuntos e contribuirmos ativamente para o desenvolvimento das aeronaves que irão moldar o futuro do setor, estamos fazendo história mais uma vez”, afirma Jeremy Akel, CEO da OHI. “É uma enorme satisfação sermos os primeiros a operar os eVTOLs na capital Paulista, liderando um novo capítulo da mobilidade aérea urbana. Com um serviço de primeira classe, seguro e sustentável, seguimos avançando em nossa missão de redefinir a experiência de voar e conectar as cidades de forma inteligente.”

‌



A Revo atualmente opera uma solução de mobilidade porta a porta, integrando serviços de carro e transporte de bagagens com voos regulares de helicóptero conectando pontos estratégicos da capital paulista e seu entorno, incluindo interior e litoral. Entre as rotas diárias está a ligação entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima, principal centro financeiro da cidade, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, um trajeto que costuma levar entre 1,5 a 3 horas de carro e pode ser feito em apenas 10 minutos pelo ar.

Com os eVTOLs da Eve, essas operações se tornarão totalmente elétricas e sustentáveis, proporcionando uma experiência superior aos clientes e apoiando os objetivos da empresa e da própria cidade em relação a transportes mais ecológicos. A entrega da primeira aeronave está prevista para o final de 2027.

‌



“Este contrato com a Revo e a OHI é um passo fundamental para a Eve, demonstrando a crescente confiança do mercado em nossa tecnologia e modelo operacional”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Ao avançarmos do conceito para a implementação, estamos não apenas impulsionando nosso plano comercial, mas também contribuindo para a construção de um ecossistema robusto e sustentável de mobilidade aérea urbana, estabelecendo um novo padrão global para a adoção dos eVTOLs.”

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns diferenciais como serviço único e exclusivo, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e o mais alto padrão de segurança no setor. A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 25 anos.

‌



Sobre a Omni Helicopters InternationalOmni Helicopters International Group (OHI), fundada em Portugal nos anos 90, é líder no setor de soluções de mobilidade aérea e entregas na América Latina. Como o maior provedor desses serviços na região, a OHI atende a diversos grupos de clientes em múltiplos segmentos, oferecendo soluções eficientes e integradas.

Por meio de suas subsidiárias Omni Táxi Aéreo no Brasil, Omni Helicopters Guyana Inc., e Omni Helicopters International Mozambique, a OHI oferece capacidade e expertise incomparáveis para atender clientes offshore nos mercados de energia offshore que mais crescem no mundo. O extenso portfólio da empresa inclui Troca de Tripulação, Serviços Médicos de Emergência (EMS), Combate a Incêndios, Operações de Busca e Salvamento, além de serviços especializados de Carga e Utilidade em locais remotos e desafiadores.

Em linha com seu compromisso com inovação e sustentabilidade, a OHI lançou duas iniciativas revolucionárias: a OHI Unmanned, uma divisão especializada em serviços com veículos aéreos não tripulados (UAV), e a Revo, uma provedora premium de soluções de mobilidade aérea avançada (AAM).

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

