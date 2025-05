Revo confirma participação no Catarina Aviation Show 2025 Evento exclusivo de aviação para convidados acontecerá entre 5 e 7 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/05/2025 - 13h33 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h33 ) twitter

O Brasil está consolidado como protagonista no setor de transporte aéreo e, segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral, detém a segunda maior frota de aeronaves do mundo e a primeira colocação quando se fala em helicópteros. A Revo – referência em mobilidade aérea de alto padrão – está na vanguarda deste mercado e anuncia sua participação na 4ª edição do Catarina Aviation Show. O evento, que acontecerá entre 5 e 7 de junho, nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, reúne experiências exclusivas para empresas e profissionais da aviação executiva.

Durante o evento, a Revo oferecerá uma rota com voos de ida e volta para o Catarina Aviation Show, com partida na região da Faria Lima e deslocamento aéreo realizado em apenas 20 minutos. Assim como na operação regular da empresa, é possível adquirir assentos únicos, múltiplos ou reservas full cabin (fretamento completo do helicóptero). As reservas podem ser realizadas por meio do serviço de concierge, via email (concierge@flyrevo.com) e/ou WhatsApp (11 97534-0962).

A Revo terá ainda um estande exclusivo no evento para receber parceiros e convidados, projetado pelo renomado arquiteto Sig Bergamin e Murilo Lomas, também arquiteto e designer de interiores. Além de assinar o sofisticado espaço de 36 m², localizado no Hangar 1, Sig atua como um dos embaixadores da marca e estará presente ao lado de parte do squad da Revo. Na manhã do dia 6, o estande contará com a presença de personalidades como os empresários Fabi Saad, Álvaro Garnero e Carol Bassi.

Outro destaque no estande será um teaser de obras que irão compor um livro de arte, o primeiro do gênero desenvolvido pela Revo. Detalhes da iniciativa serão revelados em primeira mão durante o Catarina Aviation Show, no qual os participantes do evento poderão conhecer de perto alguns dos projetos que estarão em exposição no espaço.

‌



“Participar de mais uma edição do Catarina Aviation Show reafirma nosso compromisso com o alto nível de serviço, inovação e com o futuro da mobilidade aérea em São Paulo. Com quase dois anos de atuação, a Revo está cada vez mais consolidada como uma solução única no mercado e referência quando se trata de voar com segurança, conforto, praticidade e de acordo com as necessidades de cada cliente” afirma Patricia Dib, CMO da Revo.

Uma nova forma de voar

‌



Com helicópteros bimotores e sempre com dupla tripulação a bordo, a Revo opera com rotas fixas que conectam a Faria Lima e o Cidade Jardim ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, Alphaville e Fazenda Boa Vista, com os mais altos padrões de segurança e conforto do setor. Além disso, a Revo dispõe de um serviço personalizado porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem - via terrestre - nos voos para Guarulhos.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 25 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

‌



Serviço

Revo no Catarina Aviation Show

5 a 7 de junho de 2025

São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, Rodovia Castello Branco, Km 62, São Roque, São Paulo

Estande localizado no Hangar 1

