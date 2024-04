RIOgaleão Cargo encerra 2023 com US＄ 11,1 bilhões em movimentação de cargas

Alto contraste

(RIOgaleão)

Responsável por 12,8% de market share no setor de carga aérea no Brasil, o maior desde 2014, RIOgaleão Cargo encerrou 2023 com uma fatia expressiva dentro do mercado nacional, o que representa um avanço de 35% em relação a 2022. No ano, o Terminal de Cargas otimizou sua própria eficiência em 16%, reduzindo o tempo médio de liberação de carga de 40h38 em 2022 para 34h02. A implementação do novo sistema de Controle de Carga e Trânsito, o CCT Modal Aéreo – sistema da Receita Federal -, foi reconhecida pela Organização Mundial das Aduanas com o Certificado de Mérito.

O RIOgaleão Cargo fechou o ano de 2023 com US$ 11,1 bilhões em movimentação de cargas, o que representa um avanço de 14% em comparação com o ano anterior. O resultado é o segundo recorde consecutivo desde o início da concessão, em 2014. O ano também registrou aumento no volume de importação nos segmentos farmacêutico, e petrolífero e gás, além do destaque em setores como Transporte Aéreo, Metal-Macânico, Químicos e Equipamentos Médicos.

“O ano apresentou desafios: o principal, foi a substituição do sistema Mantra, em vigor há mais de 30 anos, pelo novo CCT Modal Aéreo. Com esse reconhecimento que recebemos da Organização Mundial das Aduanas, queremos ser percebidos como o Terminal de Cargas mais eficiente do país e avançar no share do mercado com a credibilidade e rapidez da nossa operação”, destaca Patrick Fehring, Diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

CCT Modal Aéreo

A implementação do CCT Modal Aéreo exigiu mapeamento e alterações nos processos operacionais e de controle do RIOgaleão, assim como o desenvolvimento de integrações entre sistemas. O Aeroporto Internacional do Rio foi o pioneiro no país a realizar workshops de treinamento para companhias aéreas, agentes de carga, transportadores e importadores, além de disponibilizar, durante 30 dias, uma sala online aberta para tirar dúvidas e oferecer apoio, após implantar o novo sistema

"Os testes realizados junto com a Receita Federal, antes do go live, ajudaram os demais intervenientes do comércio exterior a entender as funcionalidades do novo sistema de controle de carga aérea. Reconhecendo a importância, a capacidade técnica e o sucesso da implantação do sistema CCT Importação, a Organização Mundial das Aduanas concedeu ao RIOgaleão Certificado de Mérito" afirmou Luciana Nolasco, Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Chefe da ALF/GIG/SACIT.

Sobre o RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim

O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim é um aeroporto de padrão internacional no Rio de Janeiro, com infraestrutura pronta para receber 37 milhões de passageiros por ano e sempre aberto. A concessionária é uma das maiores empresas do Rio de Janeiro com relevância nacional e conexão global, sendo uma das principais portas de entrada do turismo no Brasil e um importante impulsionador da economia local.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim iniciou seu processo de transformação em agosto de 2014 com a chegada da Changi Airports International (CAI), acionista majoritária e investidora da concessionária. A empresa é responsável pela operação dos principais aeroportos do mundo, incluindo o Singapore Changi Airport, considerado um dos melhores terminais do mundo pela consultoria britânica Skytrax nos últimos 10 anos.