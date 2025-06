RIOgaleão lança 4ª edição da campanha contra soltura de balões Nos últimos 4 anos, Aeroporto Internacional do Rio registrou uma redução de 85,7% de eventos com balões no aeroporto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h15 ) twitter

RIOgaleão: #NãoCaiBalão

Pelo quarto ano consecutivo, o RIOgaleão intensifica seus esforços para informar sobre os riscos associados à soltura de balões. Com a 4ª edição da campanha #NãoCaiBalão, o Aeroporto Internacional Tom Jobim busca conscientizar a população sobre os perigos que essa prática, que é ilegal, representa tanto para a aviação civil quanto para o meio ambiente.

A campanha, que contará com conteúdo educativo nas redes sociais e ações em escolas das comunidades próximas ao aeroporto, enfatiza que as festas de São João já possuem muitos elementos que as tornam especiais, como comidas típicas, música, dança, cordel, fogueira e pescaria, e que os balões não são necessários para a diversão.

Em 2024, a concessionária registrou junto à ANAC 13 eventos envolvendo balões, uma queda de 78% em relação a 2023. Nos últimos 4 anos, o RIOgaleão registrou uma redução de 85,7% de eventos com balões no aeroporto.

A Concessionária realiza um trabalho constante de monitoramento para identificar balões e mitigar os riscos de queda no sítio aeroportuário e nas áreas próximas. Para isso, aeroporto possui um time especializado que opera em diversos pontos de visualização antecipando-se e evitando desde ocorrências leves até acidentes mais graves. Dessa forma, o RIOgaleão monitora a área operacional por meio de câmeras de segurança e observações do entorno por seus profissionais de pátio, e comunica a presença de balões na proximidade das cabeceiras para a Torre de Controle que atua na conscientização situacional dos pilotos, reduzindo riscos de colisão e problemas de pousos e decolagens.

Durante o período das festas juninas, o aeroporto costuma observar um aumento no número de balões no espaço aéreo. Para reduzir os perigos causados pelos balões, o RIOgaleão lançou em 2023 o sistema Alerta COR, que avisa à comunidade aeroportuária sobre ocorrências com artefatos aéreos. Quando um balão é confirmado sobrevoando o espaço aéreo do Tom Jobim, o time do Centro de Operações do RIOgaleão (COR) emite um alerta de rádio que entra em todas as frequências do lado ar. Ou seja, todas as equipes que trabalham na pista e no pátio de aeronaves são avisadas do perigo para se prepararem de forma mais rápida e efetiva. No ano passado, foram emitidos 43 alertas de risco baloeiro e, em 2025, já foram 21 alertas em 5 meses de trabalho.

Dimas Salvia, Diretor de Operações do RIOgaleão, enfatiza a importância de conscientizar a população sobre os perigos da soltura de balões: “Os balões são artefatos sem controle de trajetória que podem causar incêndios, interdição de pistas e, nos casos mais extremos, acidentes de grandes proporções. Desde o início do trabalho do sistema Alerta COR, em junho de 2023, notificamos as equipes internas 72 vezes. Por causa desses esforços contínuos de controle e prevenção, nunca tivemos ocorrências sérias com balões desde o começo da concessão”, afirma.

Outra ação de conscientização #NãoCaiBalão é um encontro com alunos do Conexão Escola, um projeto idealizado pelo RIOgaleão que busca promover a conscientização ambiental entre jovens e crianças das comunidades locais. A cada mês, o projeto trabalha temas de sustentabilidade no tripé ambiental, social e econômico. Nos meses de junho a agosto, o risco baloeiro é um dos protagonistas.

“Temos nos dedicado à criação de iniciativas sustentáveis que contribuam para a preservação ambiental e o bem-estar coletivo. A prática de soltar balões pode provocar incêndios de grandes proporções e ameaçar vidas humanas e a fauna silvestre. É fundamental ampliar a conscientização da população sobre essas consequências e incentivar atitudes responsáveis em prol de um futuro mais seguro e sustentável”, destaca Milena Martorelli, gerente de sustentabilidade do aeroporto.

A campanha #NãoCaiBalão conta com as iniciativas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeroportuários (CENIPA) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) voltadas à mitigação do risco baloeiro.

