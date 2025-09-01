RIOgaleão reconhece empresas mais eficientes na importação aérea no Programa de Eficiência Logística 2025 Petrobras é a “Empresa de Destaque” da 9ª edição da premiação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 16h59 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h59 ) twitter

Programa reforça o posicionamento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro como porta de entrada eficiente do Brasil Rico Villares via RIOgaleão

O RIOgaleão realizou, na última quinta-feira (28/8), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, a 9ª edição do Programa de Eficiência Logística (PEL), iniciativa que monitora e reconhece o desempenho das empresas na importação aérea no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Consolidado como um dos principais eventos de logística aérea no estado, o programa reforça o posicionamento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro como porta de entrada eficiente do Brasil. Em 2025, o PEL registrou crescimento de 10% no número de participantes em relação a 2024, reunindo 440 importadores que operam suas cargas no Tom Jobim.

Neste ano, o grande destaque foi a Petrobras, eleita “Empresa de Destaque” pela evolução consistente em performance operacional. Nos últimos dois anos, a companhia reduziu em até 40% o tempo de permanência de suas cargas no terminal, atingindo, em 2024, uma média de apenas 19:45h – resultado que facilita a ampliação de negócios e gera economia significativa em custos logísticos.

Além do reconhecimento à Petrobras, o PEL também celebra a conquista de resultados expressivos na eficiência e no volume de negócios do terminal de cargas nos últimos anos. No primeiro semestre de 2025 ,79% das cargas foram liberadas no aeroporto em até 48 horas. Nesse mesmo período, o RIOgaleão registrou 18,7 mil toneladas de cargas importadas (+14% ante 2024), equivalentes a US$ 8 bilhões (+25%) em valor de cargas.

O evento reforçou ainda a importância de ações no presente para manter resultados no futuro, como a constante ampliação da malha aérea e das áreas de armazenagem, além da revisão do masterplan, que prevê aumento de capacidade e modernização de equipamentos.

‌



Para Patrick Fehring, diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, os resultados refletem uma estratégia contínua de investimentos e inovação.

“O Programa de Eficiência Logística dá transparência a cada etapa da operação, permitindo que importadores identifiquem oportunidades de redução de tempo e custo. Com isso, conseguimos evoluir junto com nossos clientes. No primeiro semestre, tivemos recorde em valores e volumes de importação e seguimos investindo em infraestrutura, sistemas e novas rotas para sustentar esse crescimento, incluindo o avanço no projeto Remessa Conforme, de e-commerce, que já representa 12% da carga de importação”, afirma.

‌



Leandro Lopes, gerente Comercial do RIOgaleão Cargo, destaca que a relevância do PEL está diretamente ligada à sua capacidade de valorizar operações de excelência e promover crescimento de negócios, através da eficiência gerada pela integração entre os diferentes agentes da cadeia logística.

“Hoje, o PEL é reconhecido não apenas como um ranking, mas como uma ferramenta de gestão. Os resultados mais eficientes são fruto de um trabalho colaborativo que envolve companhias aéreas, agentes de carga, despachantes, órgãos anuentes e transportadores. Em julho deste ano, o RIOgaleão Cargo iniciou a segunda frequência da Atlas Air, refletindo o crescimento de negócios que é consequência do reconhecimento do aeroporto como porta de entrada eficiente. Hoje, contamos ainda com outras duas frequências, uma da Latam e outra da Cargolux e seguiremos crescendo”, ressalta.

‌



A cerimônia também destacou os segmentos que mais evoluíram em 2024: Petróleo e Gás Operação (-20% no tempo médio), Tecnologia (-21%) e Transporte Aéreo (-7%).

