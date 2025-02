Saab Brasil apresenta vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Vendas na América Latina Ana Paula Cordeiro assume a vice-presidência de Desenvolvimento de Negócios e Vendas com foco em novas oportunidades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 18h21 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h21 ) twitter

Ana Paula Cordeiro: Saab Brasil

A Saab Brasil anunciou Ana Paula Cordeiro para a posição de Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Vendas, sinalizando um avanço estratégico na expansão de sua influência na América Latina. Com um histórico de mais de 20 anos no setor de Defesa e Aeroespacial, Ana Paula traz uma expertise de nível mundial e um conhecimento estratégico que promete impulsionar a Saab para novas alturas de inovação e crescimento.

“A nomeação de Ana Paula traz uma vasta experiência e visão estratégica para a Saab, que serão fundamentais para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e para o fortalecimento de nossa presença na região,” afirmou Peter Dölling, diretor-geral da Saab Brasil, destacando a importância deste movimento para o futuro da empresa.

Ana Paula, graduada em Direito pela UniDF e especialista em segurança internacional, diplomacia e estratégia pelo renomado Royal College of Defence Studies (RCDS) do Reino Unido, possui um currículo que se destaca pela liderança em projetos e parcerias de alto impacto no setor de defesa.

“Estou extremamente motivada para assumir este desafio na Saab Brasil. Minha missão é expandir nossa presença no mercado latino-americano, utilizando nosso portfólio de soluções inovadoras para criar valor significativo para nossos clientes, sempre com um compromisso inabalável com a excelência,” declarou Ana Paula, demonstrando sua visão para o crescimento dos negócios da Saab.

Em sua nova função, Ana Paula focará na identificação de oportunidades de negócios inovadores, na criação de novas alianças estratégicas e no fortalecimento das já existentes, visando um crescimento sustentável e de longo prazo para a Saab na América Latina. Ela operará a partir do escritório da Saab em Brasília, liderando uma nova era de expansão e inovação para a empresa na região.

