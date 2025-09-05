Santa Catarina terá 226 voos extras da Azul na alta temporada de verão Aérea faz planejamento de malha aérea para o verão e intensificará operações para os aeroportos de Florianópolis e Navegantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h50 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h50 ) twitter

226 voos extras e oferta de mais de 28,9 mil assentos Luis Alberto Neves via Azul Linhas Aéreas

A Azul vai reforçar sua malha aérea para tornar mais fácil o acesso de seus Clientes que buscam viajar na alta temporada de verão para Santa Catarina, na região Sul. Com 226 voos extras e uma oferta de mais de 28,9 mil assentos, a Companhia oferecerá viagens com partidas e chegadas dos aeroportos de Florianópolis e Navegantes entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. As rotasdas cidades da costa catarinense, tradicionais destinos de balneário e parques, serão diretas para os aeroportos de Curitiba, no Paraná, e para os dois principais hubs da Azul no Brasil. Confins, em Belo Horizonte (MG), e Viracopos, em Campinas (SP).

O aeroporto da capital catarinense, durante a alta temporada de verão, contará com aproximadamente 85 voos extras entre chegadas e partidas e mais de 11,3 mil assentos ofertados no período. Já o planejamento para o aeroporto de Navegantes terá cerca de 142voos extras e oferta de mais de 17,5 mil assentos.

“Um dos focos estratégicos da nossa operação de alta temporada é o reforço para essas duas cidades que desempenham um papel fundamental no turismo de verão no Sul do Brasil. Florianópolis tem mais de 40 praias e é um dos destinos muito procurados nessa épocado ano. Já Navegantes é a porta de entrada para o litoral norte catarinense e tem seus atrativos. Por isso, também fizemos um planejamento de voos dedicados a Azul Viagens”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

Outra operação especial da Azul será a programação de voos dedicados para a Azul Viagens, operadora de Turismo da Companhia. Para atender a alta demanda dos Clientes que desejarem comprar pacotes de viagens e aproveitar a temporada do verão na costa catarinense,35% dos voos extras de/para Florianópolis terão operações aéreas exclusivas para a venda da Azul Viagens. Já para Navegantes, o percentual é de mais de 40% dos voos extras.

Verão no Brasil

Todas as regiões do Brasil contarão com a operação especial da Azul para atender a demanda da alta temporada do verão 2025/2026. A Companhia fez um planejamento de malha aérea com a oferta de 3,6 mil voos extras e mais de 520 mil lugares. A programação, inclusive,terá uma operação especial para Aeroporto de Congonhas (SP). Pela primeira vez, a Azul converterá 45% dos voos do aeródromo em São Paulo, tradicionalmente voltados ao público corporativo, em operações sazonais de lazer para atender a intensa demanda do períododa alta temporada de férias.

