Satélite de observação militar francês é lançado em meio a aproximação entre EUA e Rússia Lançamento acontece quando a Europa busca fortalecer suas defesas em meio a dúvidas se ainda pode contar com americanos sob comando de Trump Luiz Fara Monteiro 06/03/2025 - 16h16

Ariane 6: foguete é lançado após sucessivos adiamentos Reprodução vídeo

O foguete Ariane 6 decolou do porto espacial europeu em Kourou, na Guiana Francesa, no início da tarde desta quinta-feira. O lançamento acontece após uma série de atrasos, incluindo um adiamento de última hora na última segunda-feira ((3). Houve grande comemoração no centro de controle, que explodiu em aplausos quando o foguete lançou o satélite em órbita, marcando uma missão bem-sucedida.

O lançamento de alto nível acontece no momento em que a Europa busca fortalecer suas defesas em meio a dúvidas se ainda pode contar com os Estados Unidos como um parceiro de segurança sob o comando do novo presidente Donald Trump. E um dia depois do presidente Emmanuel Macron colocar o arsenal nuclear francês à disposição de aliados contra a Rússia.

Como informa a Farnce 24, o sucesso significa que a Europa agora pode colocar grandes satélites em órbita de forma independente pela primeira vez desde que a Rússia retirou seus pesados ​​foguetes Soyuz após invadir a Ucrânia em 2022.

O Ariane 6 estava inicialmente programado para fazer seu primeiro voo em 2020, mas atrasos repetidos fizeram com que o foguete só decolasse pela primeira vez em julho do ano passado.

Sua primeira missão comercial colocou o satélite CSO-3 em órbita a uma altitude de cerca de 800 quilômetros (500 milhas) acima da Terra.

O CSO-3 está esperando desde 2022 para completar uma rede de três satélites militares franceses de imagens, com os dois primeiros lançados em 2018 e 2020 em foguetes Soyuz.

‘A Europa deve garantir a sua própria segurança’

A Europa tem apenas 10 satélites militares — cinco franceses e cinco italianos — em comparação com “centenas” dos Estados Unidos e da China, disse o general francês Philippe Steininger.

“A Europa deve garantir sua própria segurança”, disse a diretora de transporte espacial da Agência Espacial Europeia, Toni Tolker-Nielsen, em Kourou no início desta semana.

Ele pediu que o número de lançamentos anuais do Ariane 6 aumentasse para 12, em comparação com os cinco planejados para este ano.

Uma tentativa anterior de lançar a missão na segunda-feira foi cancelada apenas 30 minutos antes do lançamento devido a uma válvula com defeito em um dos tubos de reabastecimento, disse a Arianespace.

A indústria espacial europeia tem lutado para permanecer competitiva com a SpaceX de Elon Musk, que se tornou cada vez mais dominante quando se trata de lançar satélites.

