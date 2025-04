Saudia Group divulga pedido de 10 aeronaves Airbus A330neo para a flyadeal Este é o primeiro pedido de fuselagem larga da subsidiária e abre caminho para novos serviços de longa distância e uma experiência aprimorada para os passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h40 ) twitter

Saudia Group: 10 aeronaves Airbus A330neo Divulgação Airbus

O Saudia Group divulgou um pedido de 10 aeronaves A330-900 para sua subsidiária flyadeal, a Airbus. Trata-se do primeiro pedido de fuselagem larga da subsidiária e abre caminho para novos serviços de longa distância e uma experiência aprimorada para os passageiros, ao mesmo tempo em que avança o objetivo da companhia aérea de operar a frota mais jovem entre as companhias aéreas de baixo custo do Oriente Médio.

O acordo foi anunciado em uma cerimônia de assinatura realizada nas instalações da Airbus em Toulouse, na presença de Sua Excelência, o Engenheiro Ibrahim Al-Omar, Diretor Geral do Saudia Group, Christian Scherer, CEO de Aeronaves Comerciais da Airbus, Saleh Eid, Vice-Presidente de Gestão de Frotas e Acordos do Saudia Group, e Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Presidente Executivo de Vendas de Aeronaves Comerciais da Airbus.

Sua Excelência, o Engenheiro Ibrahim Al-Omar, declarou: “Este acordo representa um marco fundamental em nossa ambiciosa estratégia de modernização e expansão de nossa frota. Ele se baseia no acordo histórico do ano passado com a Airbus para 105 aeronaves. Este passo está alinhado com nossas estratégias nacionais no âmbito da Saudi Vision 2030, que visa conectar 250 destinos e facilitar as viagens de mais de 330 milhões de viajantes e 150 milhões de turistas até 2030”.

‌



Benoît de Saint-Exupéry afirmou: “A encomenda do A330neo pelo Saudi Group para a flyadeal marca um passo fundamental para o avanço da ambição do Reino na aviação de destravar mercados de longa distância e atrair novos clientes. A comprovada versatilidade, a eficiência de última geração e a excelente experiência para os passageiros do A330neo apoiarão perfeitamente o crescimento estratégico do Saudi Group e consolidarão sua posição como líder global na aviação. Estamos ansiosos para ver o campeão versátil voar com as cores da flyadeal.”

O Saudia Group encomendou 105 aeronaves Airbus, incluindo 54 aeronaves A321neo para a flyadeal em maio de 2024. Atualmente, a flyadeal opera uma frota de 37 aeronaves da Família A320 e a Saudia uma frota de 93 aeronaves da Família A320 e A330 .

‌



Equipado com motores Rolls-Royce Trent 7000 de última geração, o A330-900 é capaz de voar 7.200 milhas náuticas / 13.300 km sem escalas. O A330neo conta com a premiada cabine Airspace, que oferece aos passageiros uma experiência única, alto nível de conforto, ambiente e design. Isso inclui mais espaço individual, compartimentos superiores maiores, um novo sistema de iluminação e acesso aos mais modernos sistemas de entretenimento e conectividade a bordo.

No final de março de 2025, a Família A330 havia conquistado mais de 1.800 pedidos firmes de mais de 130 clientes em todo o mundo. Assim como todas as aeronaves Airbus, a família A330 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e tem como meta atingir até 100% de capacidade de SAF até 2030.

‌



