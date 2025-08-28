Segurança em foco: BH Airport alerta sobre incêndios no entorno do terminal Tempo seco exige atenção redobrada e reforça a importância de trabalho coletivo na prevenção de queimadas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confins_MG, 30 de Junho de 2015 BH Airport Banco de imagens do Aeroporto Internacional Tancredo Neves LEO DRUMOND / NITRO LEO DRUMOND / NITRO via BH Airport

Um incêndio de grandes proporções registrado no último final de semana, em uma área de vegetação do Parque Estadual Serra Verde, na região de Venda Nova, assustou a população e levantou um sinal de alerta para os riscos de queimadas no vetor norte da capital mineira. Apesar da proximidade, o fogo não afetou as operações do BH Airport, mas o terminal reforça a importância da prevenção neste período seco.

Em 2024, o BH Airport registrou diversos focos de incêndio no sítio aeroportuário, todos controlados pela ação conjunta da Seção Contra Incêndio do terminal e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em 2025, até o momento, não houve ocorrências graves próximos ao terminal, mas a estiagem exige atenção redobrada e medidas de prevenção por parte de toda a comunidade.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que a prevenção de incêndios é uma tarefa coletiva. Isso porque pequenos descuidos como o descarte inadequado de cigarro ou a queima de lixo podem se transformar em situações graves. Ele também lembra que, além dos impactos ambientais, a fumaça representa risco direto às operações aéreas, comprometendo a visibilidade de pousos e decolagens.

“O BH Airport realiza monitoramento constante por meio do nosso Centro de Operações e Emergência, que inclui câmeras no entorno do terminal e o uso de drones para ampliar a vigilância. Contamos também com uma Seção Contra Incêndio equipada e pronta para atuar sempre que necessário. Além disso, promovemos ações de conscientização junto à sociedade, porque entendemos que a prevenção é uma responsabilidade compartilhada. É fundamental que o trabalho de prevenção seja uma parceria entre o aeroporto e toda a comunidade do entorno”, reforça.

‌



Como prevenir incêndios no entorno do aeroporto?

Não jogue bitucas de cigarro em áreas com vegetação seca;

Evite queimar lixo ou entulho, especialmente em terrenos baldios;

Participe de ações comunitárias de limpeza e conscientização;

Não solte balões: é crime e pode causar incêndios graves;

Denuncie queimadas: 193 (Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.