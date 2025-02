Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA usa o nome ‘Golfo da América’ pela primeira vez em boletim Órgão faz parte do programa de serviço meteorológico de aviação. Troca de nome foi decretada pelo presidente Donald Trump Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/01/2025 - 18h39 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h39 ) twitter

Golfo do México: rebatizado como Golfe da América World Atlas

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos começou a se referir ao Golfo do México como Golfo da América, pela primeira vez em um boletim de perspectiva, desde a assinatura do decreto presidencial, assinado há uma semana. O órgão faz parte do programa de serviço meteorológico de aviação, em um esforço conjunto do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Departamento de Defesa (DOD), entre outros.

O Serviço Nacional de Meteorologia opera sob a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, órgão executivo federal sob a autoridade da presidência do país.

Contrária à ordem executiva de Trump, a presidente mexicana Claudia Sheibaum disse que seu governo apresentará uma queixa ao Google após a empresa de tecnologia ter alterado o nome do golfo para usuários dos Estados Unidos de seu serviço de mapas.

‌



“Explicaremos conceitos de como se compõem os mares, o que são plataformas continentais, zona econômica exclusiva, mar territorial, zona contígua. Para dizer que há um organismo internacional que coloca nome nos mares internacionais. Para mudar o nome de um mar internacional não é um país que muda, e sim uma organização internacional”, disse a presidente mexicana.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos segue a determinação de Trump, assim como outros órgãos federais, como a Guarda Costeira americana, que começou a usar o termo “Golfo da América” para se referir ao Golfo do México na terça-feira (21), um dia após o presidente Donald Trump assinar a ordem executiva dando início ao processo de mudança do nome oficial nos EUA.

‌



No comunicado, a Guarda Costeira anunciou que enviaria recursos adicionais para vários locais, incluindo “a fronteira marítima entre o Texas e o México, no Golfo da América”.

O decreto de Trump deu ao Departamento do Interior 30 dias para tomar “todas as medidas apropriadas” necessárias para facilitar a mudança de nome.

‌



Trump prometeu a renomeação durante seu discurso de posse, ressurgindo na proposta que ele apresentou em uma coletiva de imprensa no início deste mês em seu resort em Palm Beach, Flórida.

“Em breve, mudaremos o nome do Golfo do México para ‘Golfo da América’ e restauraremos o nome de um grande presidente, William McKinley, para ‘Monte McKinley’, onde ele deveria estar e onde pertence”, disse Trump logo após tomar posse, referindo-se à montanha do Alasca agora conhecida como Denali.

