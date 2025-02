Setor da aviação dobra a aposta na segurança cibernética à medida que seus gastos atingem novos patamares Mais recente relatório Air Transport IT Insights da SITA revela um foco crescente em segurança digital, biometria e sustentabilidade para preparar as viagens aéreas para o futuro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/02/2025 - 16h15 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h15 ) twitter

Aviação: segurança cibernética James Andrew Rosen

O relatório Insights de TI para o Transporte Aéreo 2024 da SITA (2024 Air Transport IT Insights, em inglês), publicado hoje, revela como as companhias aéreas e os aeroportos estão aumentando o investimento em segurança cibernética, biometria e soluções sustentáveis de TI, pois é dessa forma que planejam lidar com as crescentes ameaças digitais e o aumento do número de passageiros.

De acordo com o estudo, 74% das companhias aéreas e 72% dos aeroportos preveem um aumento nos gastos gerais com TI nos próximos dois anos. Esses investimentos mostram como o setor de aviação está trabalhando em direção a um futuro de tráfego mais seguro, fluido e sustentável. Em 2024, os gastos gerais de TI do segmento aumentaram e estima-se que atinjam US$ 37 bilhões para as companhias aéreas e quase US$ 9 bilhões para os aeroportos.

Uma área com foco claro para o setor é a segurança cibernética. O relatório revela que 66% das companhias aéreas e 73% dos aeroportos a mencionam como uma de suas três principais esferas de destaque, o que confirma a prioridade na proteção dos sistemas críticos e dos dados dos passageiros enquanto as ameaças virtuais se tornam mais avançadas. Cerca de metade das companhias aéreas e três quartos dos aeroportos estão iniciando sua transformação digital, atualizando a infraestrutura de TI, migrando para sistema de nuvem e protegendo dados. Enquanto isso, a biometria e a IA estão aprimorando a experiência dos passageiros e a eficiência operacional, tornando essas soluções um próximo passo essencial.

“As descobertas deste ano destacam um momento crucial para o setor de aviação. À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais complexas, as companhias aéreas e os aeroportos estão tomando providências decisivas para proteger suas operações e seus passageiros. Ao mesmo tempo, a biometria e a tecnologia de IA estão simplificando a experiência de viagem, ajudando o setor a atender à crescente demanda e a criar resiliência para o futuro. Está claro que a indústria do transporte aéreo está passando por uma transformação, e esses números comprovam isso”, ressalta David Lavorel, CEO da SITA.

De voos mais seguros a viagens mais fluidas

A tecnologia biométrica continua a transformar o processamento de passageiros. Mais da metade dos aeroportos planeja implantar o sistema para check-in e despacho de bagagens até 2026. 70% das companhias aéreas esperam adotar sistemas de gerenciamento de identificação biométrica no mesmo período. Essas soluções reduzirão o congestionamento ao acelerar o tráfego de passageiros em até 30%, diminuirão o tempo de espera em até 60% e ajudarão a tornar a viagem mais tranquila e sem complicações.

Ao mesmo tempo, as soluções orientadas por dados estão transformando a forma como o setor opera. As companhias aéreas estão usando IA generativa, grandes modelos de linguagem e machine learning para melhorar as operações de voo, o atendimento ao cliente e a eficiência de combustível. Os aeroportos estão se concentrando em plataformas de dados e análises preditivas para tomar decisões em tempo real e gerenciar o fluxo de passageiros com mais eficiência. É interessante notar que 90% das companhias aéreas já adotaram sistemas de dados e 42% estão explorando maneiras de organizar as informações em projetos de IA.

“A indústria de transporte aéreo gera enormes quantidades de dados, mas muitos deles não são usados ou são analisados apenas superficialmente. Com a IA e o machine learning, podemos nos aprofundar nessas informações, permitindo dar passos largos na melhoria de áreas importantes, como eficiência, sustentabilidade, segurança e custo. Além disso, esses sistemas melhoram a experiência do passageiro, transformando o setor para uma nova era de viagens tecnológicas”, acrescenta o executivo.

Dados Américas

Segurança cibernética é a maior prioridade para as companhias aéreas e aeroportos das Américas, com 85% classificando-a entre suas três principais preocupações. A região enfrenta o desafio mais significativo, com um cenário de ameaças em rápida evolução (66% vs. 54% globalmente), embora as restrições orçamentárias sejam uma ameaça menor em comparação com outras regiões. A adoção da biometria está progredindo, mas o principal desafio destacado pelo segmento no território são as taxas de aceitação, ressaltando a necessidade de um alinhamento mais amplo da indústria e a prontidão da infraestrutura.

TI inteligente para atingir as metas de sustentabilidade

A sustentabilidade está liderando o caminho enquanto o setor se esforça para atingir emissões líquidas zero até 2050. Três quartos das companhias aéreas estão usando software em tempo real para otimização de voos, avaliação de riscos climáticos e operações de voo. Mais da metade das companhias aéreas usa software em tempo real para calcular as emissões de carbono. Além disso, 62% das companhias aéreas estão trabalhando com fornecedores de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), representando um grande avanço em comparação com o ano passado, sendo essa a área que registrou o maior crescimento ano a ano.

Os aeroportos também estão adotando medidas: 54% já implementaram sistemas de gerenciamento de energia para rastrear e reduzir as emissões (em comparação com 29% em 2023). Em relatórios anteriores, foi revelado que 81% dos aeroportos planejavam introduzir essa tecnologia até 2026, e estão progredindo constantemente. Isso faz parte de uma tendência mais ampla, com aeroportos e companhias aéreas avançando e evoluindo rapidamente na adoção dessas tecnologias para tornar as operações sustentáveis no dia a dia dos negócios, resultando em práticas limpas, economia de custos e eficiência, ao mesmo tempo em que pavimentam o caminho para atingir o net 0.

“A sustentabilidade é essencial para o futuro da aviação. É uma responsabilidade que devemos assumir para promover mudanças duradouras”, destaca Lavorel. A adoção de tecnologia como software de otimização de voo e sistemas SAF apresenta um progresso real na redução das pegadas de carbono. Ao combinar esses esforços com análises avançadas, o setor está no caminho certo para atingir suas metas ambientais”

À medida que o número de passageiros cresce e as pressões ambientais aumentam, o foco do setor em soluções orientadas por tecnologia deve moldar o futuro das viagens.

O relatório Insights de TI para o Transporte Aéreo 2024 da SITA (2024 Air Transport IT Insights, em inglês) representa as opiniões de mais de 250 executivos seniores de companhias aéreas e aeroportos de todo o mundo, abrangendo uma parcela significativa do tráfego global de passageiros.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

