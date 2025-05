Sexta edição da Heli XP consagra evento como principal espaço para negócios do setor de asas rotativas Evento amplia escopo e reforça integração entre os segmentos executivo, aeromédico e militar; próxima edição já tem data marcada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/05/2025 - 16h51 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h51 ) twitter

Helicópteros estiveram em exposição no evento de asas rotativas Divulgação Heli XP

A Heli XP, único evento da América Latina exclusivamente dedicado à indústria de asas rotativas, encerrou a sexta edição com sucesso na quinta-feira (15/5) da semana passada, após dois dias de intensa movimentação no Helipark, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A feira se firma como plataforma estratégica de negócios, atraindo um público altamente qualificado, composto por fabricantes, operadores, pilotos, empresários e fornecedores do setor.

Mais de 15 helicópteros e um eVTOL estiveram em exposição, e foram realizados voos de demonstração ao longo dos dois dias. Entre os expositores estiveram empresas de destaque como Synerjet, Bell/TAM Aviação Executiva, Sertrading, Líder Aviação, IAS, 10 Manutenção, Alper Seguros, Southern Cross, Pratt & Whitney, Standard Aero e Gualter Helicópteros.

A cada edição, a Heli XP amplia seu alcance e reforça sua relevância como ponto de encontro que conecta todos os segmentos do setor de asas rotativas - incluindo operações executivas, aeromédicas, militares e offshore, promovendo networking qualificado, atualizações técnicas e geração de negócios.

‌



“A Heli XP está definitivamente consolidada como um grande evento do setor, integrando as diversas vertentes da aviação de asas rotativas. A cada ano, atraímos um público mais seleto e alinhado às tendências e demandas do mercado. A expectativa para 2026 é ainda mais positiva”, destaca Gledson Castro, diretor da G2C Events, organizadora do evento.

Durante a programação, a Associação Brasileira de Operações Aeromédicas (ABOA) homenageou a Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Rodoviária Federal, reconhecendo o trabalho prestado nas operações aeromédicas no Brasil. A PRF recebeu o título de Associada Honorária da ABOA.

‌



A sétima edição da Heli XP já tem data marcada: será realizada nos dias 13 e 14 de maio de 2026, em São Paulo.

‌



