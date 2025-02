Siemens aperfeiçoa a simulação automotiva e aeroespacial com novas atualizações do Simcenter Atualizações do Simcenter simplificam fluxos de trabalho, aceleram processos de certificação aeroespacial e fornecem informações mais detalhadas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 16h55 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h55 ) twitter

Engenheiros da Siemens avaliam os caminhos da carga em modelos de aeronaves Divulgação

A Siemens Digital Industries Software anunciou hoje a atualização mais recente do seu portfólio Simcenter™, com avanços em análise de aeroestrutura, projeto de motor elétrico, otimização de engrenagens e sensor virtual inteligente. Essas melhorias foram desenvolvidas para simplificar os fluxos de trabalho, acelerar o processo de certificação e fornecer informações mais detalhadas sobre o desempenho do sistema.

“Essas atualizações permitem que os engenheiros enfrentem os desafios em constante mudança relacionados a eletrificação e mobilidade aérea avançada”, disse Jean-Claude Ercolanelli, vice-presidente sênior de soluções de simulação e teste da Siemens Digital Industries Software. “Fornecemos ferramentas que impulsionam a inovação, melhoram a eficiência e promovem um futuro mais sustentável e conectado. Nosso portfólio Simcenter está transformando a simulação da engenharia.”

Principais atualizações e benefícios:

Análise de aeroestrutura integrada: O Simcenter automatiza a criação de diagramas de corpo livre e cálculos de margem de segurança (MoS), acelerando os processos de certificação em 20%. Os engenheiros agora podem avaliar os caminhos da carga em modelos de aeronaves e executar análises de MoS de envelope completo sem a necessidade de ferramentas internas caras.

‌



Simulação de motor de fluxo axial: O Simcenter permite realizar com mais rapidez o projeto e a simulação de motores compactos de alta densidade de potência. Os engenheiros podem criar rapidamente projetos leves usando o software Simcenter™ E-Machine Design e, em seguida, fazer a transição perfeita para simulações em 3D no software Simcenter™ 3D, que realiza avaliações abrangentes de desempenho eletromagnético, térmico e mecânico.

Otimização do projeto de engrenagens: O Simcenter apresenta parametrização de blanks de engrenagens leves e um recurso de otimização para melhorar o ruído, a vibração e aspereza (NVH) da caixa de engrenagens. Essas ferramentas ajudam a reduzir as alterações no projeto em estágio avançado e simplificam o ciclo de desenvolvimento.

‌



Sensor virtual inteligente abrangente: O Simcenter agora oferece sensores de movimento de corpo rígido e ferramentas de avaliação de danos, fornecendo informações sobre a durabilidade e a vida útil restante das máquinas, mesmo em ambientes de teste desafiadores.

Eficiência e colaboração na simulação: Acelera as simulações de manufatura aditiva em 200%, com melhorias na malha de voxel e avanço na colaboração com dados de modelos centralizados, além de transferências de carga e condição de contorno simplificadas.

‌



Para saber mais sobre o portfólio de software de simulação Simcenter da Siemens e como ele permite que organizações de todos os portes realizem simulações avançadas em uma ampla variedade de setores, visite: Link

A Siemens Digital Industries Software ajuda empresas de todos os portes em sua transformação digital usando software, hardware e serviços da plataforma Siemens Xcelerator. O software e o gêmeo digital abrangente da Siemens permitem que as empresas otimizem seus processos de projeto, engenharia e manufatura para transformar as ideias de hoje em produtos sustentáveis do futuro.

