Singapore Airlines recompensa funcionários com bônus equivalente a mais de 7 meses de salário Aérea registrou lucros recordes no ano fiscal de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Singapore Airlines: bônus aos funcionários Divulgação Singapore Airlines

A Singapore Airlines está dando a cada funcionário um bônus equivalente a 7,45 meses de salário após registrar lucros recordes no ano fiscal de 2024.

O pagamento, um bônus de participação nos lucros, reconhece a dedicação e o trabalho árduo dos funcionários no ano fiscal encerrado em 31 de março, informou a transportadora. Anteriormente, a empresa havia reportado um lucro líquido anual recorde de S$ 2,78 bilhões (US$ 2,1 bilhões), informou o The Straits Times .

O bônus, que é menor do que os 7,94 meses do ano passado, ocorre depois que a companhia aérea alertou na quinta-feira que as fricções comerciais globais e as incertezas geopolíticas podem pesar na demanda por viagens e cargas, de acordo com a Bloomberg .

‌



No ano fiscal de 2024, a empresa registrou um ganho único de cerca de S$ 1,1 bilhão com a fusão de sua Vistara, da qual detém 49%, com a Air India, concluída em novembro passado.

A receita do grupo cresceu 2,8% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de S$ 19,54 bilhões, impulsionada pela demanda estável por viagens aéreas e cargas. A receita de cargas aumentou 4,4%, impulsionada pela demanda por comércio eletrônico e produtos perecíveis, além das interrupções no transporte causadas pelas tensões no Mar Vermelho, embora os rendimentos do frete tenham caído 7,8% devido ao aumento da concorrência.

‌



O lucro operacional, no entanto, caiu 37%, para S$ 1,71 bilhão, já que os rendimentos de passageiros caíram 5,5%, pressionados pela capacidade expandida em todo o setor aéreo global, informou a CNA .

A Singapore Airlines observou que o setor continua sob pressão devido a mudanças nas políticas tarifárias, tensões comerciais, incertezas econômicas e geopolíticas e problemas persistentes na cadeia de suprimentos, mas disse que permanecerá alerta e responderá rapidamente às condições em evolução.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.