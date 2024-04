South African Airways busca novo investidor após negócio abortado

Alto contraste

South African Airways: busca por novos investidores South African Airways: busca por novos investidores (Alan Wilson - Wikimedia Commons)

Recém saída de uma crise administratva que quase levou a companhia à falência, a South African Airways enxerga um novo grande desafio pela frente. Como informa o Financial Times, a problemática companhia aérea estatal da África do Sul está à procura de um novo parceiro estratégico para fornecer novo capital, depois da última tentativa de garantir um acordo com um investidor privado ter fracassado nos últimos dias.

O presidente-executivo da South African Airways, John Lamola, disse numa entrevista que um “parceiro estratégico ou de capital” global seria idealmente seguido de uma listagem na Bolsa de Valores de Joanesburgo. Ele acrescentou que a transportadora obteve no ano passado seu primeiro lucro desde 2011.

“Não se pode ter uma companhia aérea inteiramente administrada pelo governo. O melhor cenário seria cotar a SAA na bolsa de valores, na qual o governo sul-africano ainda teria uma 'golden share' para garantir que os interesses econômicos estratégicos do país sejam protegidos”, disse ele.

O governo chegou a um acordo de princípio em 2021 para vender uma participação de 51 por cento ao Consórcio Takatso – um grupo privado liderado pela empresa pan-africana de infra-estruturas Harith. Mas o acordo foi desfeito há duas semanas, após divergências sobre preços e oposição política à privatização por parte do Congresso Nacional Africano, o partido que governa o país.

A SAA recebeu 50,7 mil milhões de rands (2,7 mil milhões de dólares) em resgates ao longo dos últimos 16 anos e tem um historial de interferência política que levou a muitas perturbações nos conselhos de administração. No entanto, contas não publicadas relativas ao ano até março de 2023, agora em fase de auditoria, mostram que a SAA obteve o seu primeiro lucro em mais de uma década, disse Lamola. “Alguns dirão que este é um lucro modesto, mas, dada a origem da SAA, eu não diria que esta é uma conquista modesta.”

A transportadora quer novo capital para financiar uma expansão que reverteria o seu declínio em meio aos problemas financeiros da última década.

Lamola, que é presidente-executivo interino desde maio de 2022, disse que alguma propriedade privada ainda era vital para permitir que a companhia aérea de 90 anos revivesse o seu objetivo de se tornar uma “marca global”. Uma listagem vincularia a companhia aérea a um nível mais alto de responsabilidade, disse ele. “Se você deixar isso apenas para o governo e um único investidor, a companhia aérea ainda estará sujeita aos caprichos de quem está no poder a qualquer momento.”

Embora ainda não tenham sido realizadas conversações formais com outro potencial parceiro – de preferência outra companhia aérea que também possa partilhar conhecimentos, dizem os especialistas – Lamola afirma que “até meados do próximo ano, deve haver um plano concreto e sólido”.

Ainda restam dúvidas sobre quanto vale a companhia aérea. Quando o acordo Takatso foi assinado em 2021, a SAA estava avaliada em 2,4 mil milhões de rands (142 milhões de dólares). No entanto, na semana passada, o governo afirmou que “as condições de mercado mudaram”, uma vez que o valor da propriedade da SAA – principalmente terrenos e edifícios – mais do que duplicou para 5,5 mil milhões de rands, avaliando a companhia aérea em 6,5 mil milhões de rands.

Uma tentativa anterior de atrair um investidor privado falhou há duas décadas: a Swissair comprou uma participação de 20% por 1,4 mil milhões de rands em 1998, mas acabou por vendê-la de volta ao governo por 382 milhões de rands três anos mais tarde.

A qualidade das demonstrações financeiras da companhia aérea foi questionada. O auditor-geral do país disse num relatório ao parlamento que não foi capaz de expressar uma opinião de auditoria sobre as contas da empresa para os quatro anos até 2022, que registou uma perda combinada de R23,5 mil milhões, uma vez que foi “incapaz de obter recursos apropriados suficientes Evidência de auditoria".

A companhia aérea “não implementou a manutenção adequada de registros” e “existe uma incerteza material” sobre se ela pode continuar funcionando.

Joachim Vermooten, economista da aviação, disse que o relatório de auditoria mostrou que “até que se tenha um sistema de contabilidade adequado, é pouco provável que se encontrem muitos investidores”.

Vermooten disse que as contas mostram que a companhia aérea está subcapitalizada. “É preciso capital para construir rotas e a questão é de onde virá isso. O governo precisará considerar se deve investir mais dinheiro”, disse ele. Lamola disse que os problemas contábeis foram em grande parte resolvidos.

Gidon Novick, fundador da companhia aérea doméstica Lift, disse que o mercado de aviação do país “mudou dramaticamente” nos últimos anos. “Existe uma forte concorrência a nível interno com operadores altamente eficientes, as lacunas regionais foram preenchidas e, a nível internacional, temos as melhores companhias aéreas do mundo a servir Joanesburgo e a Cidade do Cabo.”

Novick fazia inicialmente parte do consórcio Takatso que fez uma oferta pela participação na SAA, mas retirou-se em julho passado a pedido das autoridades antitruste devido ao seu envolvimento na Lift.

Lamola disse que a sua intenção era “tornar-se uma companhia aérea de médio porte que se concentra nas ligações intercontinentais necessárias para beneficiar o comércio e o turismo sul-africanos. Não teremos uma companhia aérea que concorra no [mercado] local com companhias aéreas de baixo custo”, afirma.

Ele também acredita – apesar do histórico da SAA – que isso pode ser feito de forma lucrativa. “Para os próximos dois anos financeiros, há caixa suficiente e escopo operacional suficiente para que o negócio não tenha problemas financeiros. Não temos nem cheque especial”, diz.