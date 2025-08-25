Spotter Day na Base Aérea de São Paulo 2025 reúne fotógrafos da aviação em dois períodos Ingressos distribuídos gratuitamente pelo site de SYMPLA se esgotaram rapidamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h04 ) twitter

Formato do evento em 2 períodos amplia possibilidades para captação de imagem Divulgação Aerojota

A Base Aérea de São Paulo (BASP) anunciou discretamente o Spotter Day 2025, mas a notícia se espalhou rapidamente. Em poucos minutos, os ingressos distribuídos gratuitamente pelo site de SYMPLA, se esgotaram e apenas alguns sortudos garantiram a oportunidade de participar. Assim como em 2024, o evento oferecerá aos entusiastas da fotografia aeronáutica uma visão privilegiada das operações do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O encontro acontecerá no dia 30 de agosto de 2025 e já se tornou um dos mais aguardados pela comunidade spotter. O grande interesse confirma a força desse movimento no Brasil, que cresce ano após ano. Para os participantes, o Spotter Day representa muito mais do que um simples evento: trata-se de um momento de convivência, troca de experiências e celebração da aviação.

Dois períodos de observação garantem experiências distintas

A organização estruturou o Spotter Day BASP 2025 em dois períodos, cada um com características únicas. Pela manhã, das 05h00 às 12h00, os fotógrafos poderão registrar imagens sob a luz dourada do nascer do sol. Já à tarde, das 13h00 às 19h00, o espetáculo será o pôr do sol, quando a iluminação do entardecer cria cenários ainda mais impressionantes.

Esse formato amplia as possibilidades e atrai quem deseja capturar diferentes atmosferas. Muitos spotters escolhem participar nos dois turnos, garantindo registros variados durante todo o dia. Essa flexibilidade, portanto, torna o evento ainda mais especial e inclusivo.

Entrada gratuita com contribuição solidária

O Spotter Day é gratuito e sem fins lucrativos, mas conta com um caráter social. Os participantes são convidados a doar alimentos não perecíveis em quantidade livre, fortalecendo instituições apoiadas pela BASP. Dessa forma, o encontro alia a paixão pela aviação a uma ação de solidariedade, demonstrando que é possível unir lazer e responsabilidade social.

A prática já consolidada em 2024 se repetirá este ano, reforçando o compromisso do evento com a comunidade. Assim, cada imagem registrada também simboliza apoio a quem mais precisa.

Regras e orientações indispensáveis

A entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso obtido pelo Sympla, impresso ou digital, junto com documento de identificação válido. Cada ticket é individual, intransferível e vinculado ao cadastro realizado no momento da inscrição. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Como a atividade acontece em uma instalação militar e aeroportuária, a organização definiu regras rígidas. Não será permitido levar animais de estimação, bebidas alcoólicas, armas, chinelos ou materiais com propaganda política. Além disso, os participantes devem permanecer apenas nas áreas delimitadas. Haverá revista com detector de metais, o que aumenta a segurança de todos.

O acesso será exclusivamente pelo Portão G-3, próximo ao Hotel Pullman, em Guarulhos. O estacionamento é limitado; por isso, recomenda-se o uso de transporte público ou aplicativos de mobilidade.

Dicas para aproveitar ao máximo

A experiência se torna mais agradável quando o participante vai preparado. Leve protetor solar, roupas leves, boné ou chapéu, além de água para hidratação. É permitido levar cadeiras dobráveis e lanches pessoais. Haverá venda de alimentos na cantina da BASP e bebedouros disponíveis. Outro ponto essencial é respeitar as orientações dos militares de serviço e manter o local limpo, utilizando as lixeiras disponíveis.

Para ampliar a visibilidade nas redes sociais, a organização sugere o uso da hashtag #SPOTTERDAYBASP2025. Dessa forma, os registros de todos contribuem para fortalecer a comunidade spotter no Brasil.

Um encontro que une aviação e solidariedade

O Spotter Day 2025 reforça sua posição como um dos principais eventos da fotografia aeronáutica no país. Mais do que observar aeronaves de perto, os participantes vivenciam uma imersão completa no ambiente da aviação. Ao mesmo tempo, contribuem com doações para entidades que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade.

A edição de 2024 já havia demonstrado a força desse movimento, reunindo centenas de spotters. Agora, em 2025, a expectativa é de registros ainda mais impactantes e de uma experiência inesquecível. Para os apaixonados pela aviação, o dia 30 de agosto já está reservado como data de celebração.

Spotter Day BASP 2025

Data: 30 de agosto de 2025Local: Base Aérea de São Paulo (Portão G-3 – Rodovia Hélio Smidt, Guarulhos–SP)Ingressos: Gratuitos pelo Sympla, já esgotados.

