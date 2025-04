Suécia confirma aquisição de quatro C-390 Millennium e garante slots de produção Marco segue a assinatura de um Memorando de Entendimento da Suécia com a Holanda e a Áustria para aderir ao programa C-390 Millennium Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 20h13 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h13 ) twitter

Suécia confirma aquisição de quatro C-390 Millennium Divulgação Embraer

A Suécia se comprometeu oficialmente a adquirir da Embraer, líder global na indústria aeroespacial, quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium, garantindo assim os slots de produção. O anúncio oficial desse compromisso ocorreu durante a LAAD Defence & Security 2025, na presença de Peter Sandwall, Secretário de Estado do Ministério da Defesa da Suécia e Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. Este anúncio segue a recente assinatura de um acordo que formaliza a entrada da Suécia juntamente com a Holanda e à Áustria no programa C-390.

“Estamos orgulhosos de dar mais este passo significativo em direção a aquisição desta aeronave interoperável. A capacidade do C-390 de realizar suas missões em ambientes desafiadores a qualquer hora, em qualquer lugar, será um ativo crítico para a estratégia de defesa da Suécia, garantindo operações eficazes nas próximas décadas”, disse Peter Sandwall, Secretário de Estado do Ministério da Defesa da Suécia.

“O compromisso da Suécia em adquirir quatro aeronaves C-390 Millennium marca um avanço significativo no aprimoramento das capacidades operacionais da Força Aérea Sueca. Essas aeronaves de última geração não apenas aumentarão a eficiência do transporte militar da Suécia, mas também ampliarão as sinergias europeias existentes em interoperabilidade, treinamento e suporte ao ciclo de vida. A Embraer continua dedicada a atender aos requisitos da Suécia, fornecendo aeronaves de transporte militar de alto nível, garantindo que a Força Aérea Sueca possa executar suas missões mais exigentes com excelência”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O C-390 Millennium é considerado um verdadeiro divisor de águas por seus operadores, redefinindo os conceitos de versatilidade, confiabilidade, eficiência e custo operacional. A aeronave foi adquirida por oito países: Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado. Ele também foi oficialmente selecionado pela Suécia e pela Eslováquia para modernizar suas forças aéreas. O C-390 representa a próxima geração de transporte aéreo militar com capacidade multimissão e interoperabilidade com propósito.

Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação demonstrou uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria.

O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho.

A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento ar-ar, com a designação KC-390, já provou sua capacidade de reabastecimento aéreo tanto como avião-tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 usando pods instalados sob as asas.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Ela fabrica aeronaves para aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades integrais e agentes autorizados.

Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

